ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (India has developed artificial intelligence) 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ 75 ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਫੌਜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ 'ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ 'ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹੋਤਸਵ' ਤਹਿਤ ਆਯੋਜਿਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ (Defense Minister Rajnath Singh) ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ (Science Building of the National Capital) ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਫੌਜੀ ਉਤਪਾਦ 'ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ' ਤਹਿਤ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ।

ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇਕ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਚ 'ਫੇਸ਼ੀਅਲ ਰਿਕੋਗਨੀਸ਼ਨ' ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਮਿਲਣੀ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 75 ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫੌਜ ਕੋਲ ਹਨ ਜਾਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਹੋਰ 100 ਉਤਪਾਦ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪਸ ਅਤੇ ਇਨੋਵੇਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਉਤਪਾਦ ਡੋਮੇਨ ਜੋ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ/ਮਾਨਵ ਰਹਿਤ/ਰੋਬੋਟਿਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ, ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਵਹਾਰ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ, ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ, ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਸਪੀਚ/ਵੋਇਸ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਤੇ ਕਮਾਂਡ, ਨਿਯੰਤਰਣ, ਸੰਚਾਰ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਤੇ ਖੁਫੀਆ ਅਤੇ ਸਰਵੇਖਣ ਹਨ। ਰਿਕੋਨਾਈਸੈਂਸ (C4ISR) ) ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਡੇਟਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਆਦਿ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ AI ਆਧਾਰਿਤ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ 'ਬ੍ਰਹਮੋਸ' ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਅਤੇ 'ਤੇਜਸ' ਹਲਕੇ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਹਨ।

ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਨਿਰਯਾਤ 13,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਗਦਾਨ ਦਾ 70% ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 30% ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਫੌਜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ, ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼, ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ, ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਅਫਰੀਕਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਇਸ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਲਗਭਗ 85 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 40 ਡੀਏ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਲਈ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੋ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਉੱਚ-ਪਾਵਰਡ ਡਿਫੈਂਸ ਏਆਈ ਕੌਂਸਲ (DAIC) ਅਤੇ ਡਿਫੈਂਸ ਏਆਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਏਜੰਸੀ (ਡੀਏਆਈਪੀਏ) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਏਆਈ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਾ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ DAIC ਵਿੱਚ ਥਲ ਸੈਨਾ, ਜਲ ਸੈਨਾ ਅਤੇ IAF ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੁਖੀ, ਰੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉੱਘੇ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। DAIC ਨੂੰ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਫਰੇਮਵਰਕ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ, ਨੀਤੀ ਦੇ ਪੱਧਰਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

DAIPA ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਰੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਮਾਪਦੰਡ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਮਿਆਰੀ ਸੰਚਾਲਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਈਪੀਆਰ ਲਈ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦਾ ਹੈ।

