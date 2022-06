ਮੁੰਬਈ: ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੰਜੇ ਰਾਉਤ (MP Sanjay Raut) ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 'ਚੌਲ' ਦੇ ਪੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ (Money laundering case investigation) ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਉਤ ਨੂੰ 28 ਜੂਨ ਨੂੰ ਦੱਖਣੀ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਸੰਘੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ (Office of the Federal Investigation Agency in Mumbai) ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (PMLA) ਤਹਿਤ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੰਜੇ ਰਾਊਤ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਈਡੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੰਮਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚੰਗਾ! ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸੀ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ (Major political developments in Maharashtra) ਹਨ। ਅਸੀਂ, ਬਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਿਕ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਵੱਢ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਗੁਹਾਟੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰੋ! ਜੈ ਹਿੰਦ.

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨੇਤਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾ ਵਿਕਾਸ ਅਗਾੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਲਟਣ ਲਈ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੱਜ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਜੇ ਰਾਉਤ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਵੀ ਆਉਣਗੇ।

ਇਹ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਬਗਾਵਤ ਕਾਰਨ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਮਹਾ ਵਿਕਾਸ ਅਗਾੜੀ (ਐੱਮ.ਵੀ.ਏ.) ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭਵਿੱਖ 'ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਐਮਵੀਏ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹਨ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ, ਈਡੀ ਨੇ ਰਾਉਤ ਦੀ ਪਤਨੀ ਵਰਸ਼ਾ ਰਾਉਤ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਦੋ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੀਆਂ 11.15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੁਰਕ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ।

ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਸਾਂਸਦ ਸੰਜੇ ਰਾਉਤ ਦੀ ਪਤਨੀ ਵਰਸ਼ਾ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਈਡੀ ਨੇ ਅਲੀਬਾਗ 'ਚ ਅੱਠ ਪਲਾਟ ਅਤੇ ਦਾਦਰ ਈਸਟ 'ਚ ਗਾਰਡਨ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਮਾਰਤ 'ਚ ਇਕ ਫਲੈਟ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਈਡੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਜੇ ਰਾਊਤ ਵੀ ਹਮਲਾਵਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰਾਉਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨਵਾਬ ਮਲਿਕ (Minister of the Government of Maharashtra Nawab Malik) ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਦੇਸ਼ਮੁਖ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ (Former Minister Anil Deshmukh Money Laundering) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:Presidential Election 2022:ਯਸ਼ਵੰਤ ਸਿਨਹਾ ਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਸਮੇਤ ਇਹ ਆਗੂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ