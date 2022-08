ਅਸੂਨਸੀਓਨ/ਪੈਰਾਗੁਏ: ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਸ ਜੈਸ਼ੰਕਰ, ਜੋ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ (EAM Jaishankar visit to South America) ਅਧਿਕਾਰਤ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਹਨ, ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਪੈਰਾਗੁਏ ਵਿੱਚ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਵਾਟਰਫਰੰਟ 'ਤੇ ਅਸੂਨਸੀਓਨ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ (bust of Mahatma Gandhi in Paraguay) ਦੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ।









ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ 'ਤੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, "ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੇ ਅਸੂਨਸੀਓਨ ਮਿਉਂਸਪੈਲਿਟੀ (Asuncion Municipality) ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਏਕਤਾ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜੋ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਇੰਨੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।"



















ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਾਸਾ ਡੇ ਲਾ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸੀਆ ਦਾ ਵੀ (historic Casa de la Independencia) ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੋ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਰਾਗੁਏ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਟਵਿੱਟਰ 'ਤੇ ਲੈਂਦਿਆਂ, ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ, "ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਾਸਾ ਡੇ ਲਾ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸੀਆ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਪੈਰਾਗੁਏ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਦੋ ਸਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵਧ ਰਹੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਢੁਕਵਾਂ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ।"



















ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ, ਐਸ ਜੈਸ਼ੰਕਰ 22-27 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਪੈਰਾਗੁਏ ਅਤੇ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਹਮਰੁਤਬਾ ਨਾਲ ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਿਖਰਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਪੈਰਾਗੁਏ ਵਿੱਚ, ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨਵੇਂ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਵੀ ਕਰਨਗੇ ਜਿਸ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2022 ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ।









ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕੀ ਅਤੇ ਕੈਰੇਬੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਏਸੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤਾਂ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਕੈਰੇਬੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵਧ ਰਹੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਾਰੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਸਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜਦੂਤਾਂ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਤੇ ਸੂਝ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। (ANI)





