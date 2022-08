ਰਾਜਸਥਾਨ/ਅਜਮੇਰ: ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਮੰਗਲੀਵਾਸ ਥਾਣਾ ਖੇਤਰ 'ਚ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਰਾਤ ਪਰਿਵਾਰਕ ਕਲੇਸ਼ ਕਾਰਨ ਇਕ ਔਰਤ ਨੇ 4 ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਖੂਹ 'ਚ ਛਾਲ (woman jumped in a well with 4 children) ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਪੁਲਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਪੁਲਸ ਨੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਔਰਤ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਪਰ ਚਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਅਜਮੇਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਗਿਗਲਪੁਰਾ ਦਾ ਹੈ। ਮੰਗਲੀਆਵਾਸ ਥਾਣਾ ਇੰਚਾਰਜ ਸੁਨੀਲ ਟਾਡਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਰਾਤ ਮੋਤੀ ਦੇਵੀ ਪਤਨੀ ਬੋਦੂ ਗੁਰਜਰ (32) ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਝਗੜੇ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ 4 ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਮਲ (4), ਰਿੰਕੂ (3), ਰਾਜਵੀਰ (2 ਸਾਲ) ਅਤੇ ਦੇਵਰਾਜ (ਇਕ ਮਹੀਨੇ) ਦੇ ਨਾਲ ਅਜਮੇਰ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਛਾਲ (mother jumped into a well with children in Ajmer) ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਤਿੰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਖੂਹ 'ਚੋਂ ਕੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਜਦਕਿ ਚੌਥੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਸਵੇਰੇ ਖੂਹ 'ਚੋਂ ਕੱਢੀ ਗਈ ਸੀ।

ਦਿਹਾਤੀ ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੋਤੀ ਦੇਵੀ ਦਾ ਪਤੀ ਬੋਦੂ ਗੁਰਜਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 4 ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬੇਟਾ ਰਵੀ (7) ਹੈ ਜੋ ਜ਼ਿੰਦਾ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਮੰਗਲੀਵਾਸ ਥਾਣੇ ਦੇ ਏਐਸਆਈ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੋਤੀ ਦੇਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਡਿਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸੀ।

ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਬੋਦੂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਕਸਰ ਤਣਾਅ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੋਤੀ ਦੇਵੀ ਨੇ 4 ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ 'ਚ 4 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਐੱਸਪੀ ਚੂਨਾਰਾਮ ਜਾਟ ਦੇ ਏਐੱਸਪੀ ਵੈਭਵ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਘਟਨਾ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਪੁਲੀਸ ਚਾਰਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ।

