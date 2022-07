ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼: ਰਾਏਸੇਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਂਝੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਮਾਪੇ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਸਿੰਗਲ ਮਦਰ (Problem of single mother) ਜਾਂ ਸਿੰਗਲ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਮੱਸਿਆ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੇ ਸਿੰਗਲ ਮਦਰ ਸੁਨੀਤਾ ਆਰੀਆ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ (Girl not given admission in school) ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਦਾਖਲਾ ਫਾਰਮ 'ਚ ਪਿਤਾ ਦਾ ਕਾਲਮ: ਗਰਤਗੰਜ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਸੁਨੀਤਾ ਆਰੀਆ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ 1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੀ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਗਰਟਗੰਜ ਦੇ ਇਕ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪਹੁੰਚੀ। ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖ਼ਲੇ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਨੀਤਾ ਨੇ ਦਾਖਲਾ ਫਾਰਮ 'ਚ ਪਿਤਾ ਦਾ ਕਾਲਮ ਦੇਖਿਆ। ਇਸ 'ਤੇ ਸੁਨੀਤਾ ਆਰੀਆ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿੰਗਲ ਮਦਰ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਸਕੂਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ: ਸਕੂਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ "ਸੁਨੀਤਾ ਆਰੀਆ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਆਰੀਆ ਜੈਨ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਆਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਸਕੂਲ ਸੀਬੀਐਸਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਟ ਭਰ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਨੀਤਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਕਲਾਸ-2 ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।" ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਲਿਆਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜਮਾਤ 1 ਦੀ ਮਾਰਕ ਸ਼ੀਟ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ।"

ਸਿੰਗਲ ਮਾਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਸਕੂਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਦਾਖ਼ਲਾ ਸਿੰਗਲ ਮਾਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਸਕੂਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਦਾਖ਼ਲਾ

ਕਲੈਕਟਰ ਤੇ ਐਸਪੀ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ: ਸੁਨੀਤਾ ਆਰੀਆ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਸਕੂਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਕੂਲ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਸੀਟ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨੂੰ ਦਾਖ਼ਲਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ (Girl not given admission in school) ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਨੀਤਾ ਆਰੀਆ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਕੂਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਦਾਖਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਦਾ ਅਕਸ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸੁਨੀਤਾ ਆਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਏਸਨ ਕਲੈਕਟਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ।

ਮਹਿਲਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਦਰਖਾਸਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਰਵਿੰਦ ਦੂਬੇ, ਕੁਲੈਕਟਰ

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:- ਬਾਲੋਦ 'ਚ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾ ਰਹੀ ਹੈ ਚੰਦਾ ਹਾਥੀ ਦੀ ਟੀਮ