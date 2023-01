ਪੁਣੇ: ਪੁਣੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ (DELHI SOCIAL ACTIVIST RAPED AT GUN POINT IN PUNE ) ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਔਰਤ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਕਮਰਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਸੰਜੇ ਭੌਂਸਲੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਘਰ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਲੈ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਔਰਤ ਉਰੂਲੀ ਕੰਚਨ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਇਲਾਜ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਲਈ ਆਈ ਸੀ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਆਈ ਔਰਤ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਕਮਰਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸੰਜੇ ਭੌਂਸਲੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਮਰਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਹਡਪਸਰ ਦੀ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਉਸ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਪੁਣੇ ਦੇ ਹਡਪਸਰ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ (A case of rape was registered) ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪੁਣੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੁਣੇ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਸ਼ਹਿਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਜੋ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਆਧੁਨਿਕ ਇਲਾਜ ਲਈ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੁਣੇ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਿਫਾਇਤੀ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਲਈ ਪੁਣੇ ਆਉਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ-ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਇਲਾਜ ਲਈ ਪੁਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਲਾਜ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪੁਣੇ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਇਸ ਔਰਤ ਨਾਲ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਉਸਨੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਮਰਾ (Asked the real estate agent to get a room) ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਏਜੰਟ ਔਰਤ ਨੂੰ ਇਕ ਚੰਗੇ ਵੱਡੇ ਸੋਸਾਇਟੀ ਵਿਚ ਲੈ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਮਰਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਉਸ ਨਾਲ (DELHI SOCIAL ACTIVIST RAPED AT GUN POINT IN PUNE ) ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਹਡਪਸਰ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਪਿਸਤੌਲ ਦਿਖਾ ਕੇ ਉਸ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।