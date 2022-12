ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ (Scams in Delhi excise policy) ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮੀਰ ਮਹਿੰਦਰੂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ (Charge sheet of ED) ਵਿੱਚ ਐਮਐਲਸੀ ਕਵਿਤਾ, ਐਮਪੀ ਮਗੁਨਤਾ ਸ੍ਰੀਨਿਵਾਸਲੂ ਰੈੱਡੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਰਾਘਵ ਰੈਡੀ ਅਤੇ ਅਰਬਿੰਦੋ ਫਾਰਮਾ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ਼ਰਤਚੰਦਰ ਰੈਡੀ ਦੇ ਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੋਇਨਪੱਲੀ ਅਭਿਸ਼ੇਕ, ਬੁਚੀ ਬਾਬੂ ਅਤੇ ਅਰੁਣ ਪਿੱਲਈ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ ਹਨ। ਈਡੀ ਨੇ ਇਹ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਸਮੀਰ ਮਹਿੰਦਰੂ, ਪੀ. ਸਰਚੰਦਰ ਰੈੱਡੀ, ਬਿਨੈ ਬਾਬੂ, ਵਿਜੇ ਨਾਇਰ ਅਤੇ ਬੋਇਨਪੱਲੀ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਮੀਰ ਇਸ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ 'ਚ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਸਥਿਤ ਉਸ ਦੇ ਘਰ 'ਤੇ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਸਮੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਬੈਠਕ 'ਚ ਸ਼ਰਤਚੰਦਰ ਰੈੱਡੀ, ਅਰੁਣਪਿੱਲਈ, ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਅਤੇ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਪਤੀ ਅਨਿਲ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਉਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਵਿਤਾ ਨੇ ਅਰੁਣਪਿਲਈ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਕ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਵਿਤਾ(Kavitas name in EDs charge sheet) ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਆਮਦਨ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ: 'ਆਪ' ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਿਜੇ ਨਾਇਰ ਨੇ ਅਰੁਣਪਿੱਲਈ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ (Scams in Delhi excise policy) ਵਿੱਚ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ (10 thousand crore rupees in liquor scam) ਰੁਪਏ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਸਿਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਸਿਰਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਚੰਦਰ ਰੈਡੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਈ। ਇਹ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਬੁਚੀ ਬਾਬੂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਲਈ ਲਿਆਇਆ।

ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ: ਸਮੀਰ ਮਹਿੰਦਰੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (Charge sheet of ED) ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਨੂੰ ਰੌਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਸੀ। ਈਡੀ ਨੇ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਐਮਕੇ ਨਾਗਪਾਲ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਸਮੀਰ ਮਹਿੰਦਰੂ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ।

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਨੁਕਤਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ (Examination of the points recorded in charge sheet) ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੇ ਸਮੀਰ ਮਹਿੰਦਰੂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਸ਼ਰਾਬ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 5 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿਚ ਦਰਜ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।