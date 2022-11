ਔਰੰਗਾਬਾਦ: ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ(Suicide attempt with girlfriend) ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਆਖਿਰਕਾਰ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਗਜਾਨਨ ਮੁੰਡੇ ਉਹੀ ਨਵੀ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਤ ਕਰੀਬ ਬਾਰਾਂ ਵਜੇ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਲਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਘਾਟੀ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਲੜਕੀ ਦਾ ਅਜੇ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ: ਮ੍ਰਿਤਕ ਨੇ ਕੁੜੀ ਉੱਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ (The deceased accused the girl of cheating) ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਗਜਾਨਨ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜ਼ਖਮੀ ਪੂਜਾ ਸਾਲਵੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੂਜਾ ਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਸ ਦੇ ਦੋ ਤੋਂ ਢਾਈ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟ ਕੇ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਨਾ ਸਕੀ। ਉਸ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗਜਾਨਨ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਜਿਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇਗਾ।

ਦੋਸਤੀ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਈ: ਗਜਾਨਨ ਅਤੇ ਪੂਜਾ ਦੋਸਤ ਸਨ, ਦੋਸਤੀ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲ (Friendship turned into love) ਗਈ। ਪਰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਪੂਜਾ ਅਤੇ ਗਜਾਨਨ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵਿਗੜ ਗਿਆ। ਗਜਾਨਨ ਬਹੁਤ ਸਮਝਦਾਰ ਮੁੰਡਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੋਜ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਭ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਣਾਅ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ ਸੀ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੂਜਾ ਨੇ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗਜਾਨਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਪੂਜਾ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ (A complaint was filed with the police) ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ।