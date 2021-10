ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ (Corona epidemic) ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਨਵਾਂ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ 100 ਕਰੋੜ ਟੀਕੇ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅੰਕੜਾ ਪਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਉਪਲਬੱਧੀ 9 ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਮਿਲੀ। 100 ਕਰੋੜ ਟੀਕੇ (100 crore vaccines) ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪਾਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜਸ਼ਨ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਰ.ਐੱਮ.ਐੱਲ. ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਆਯੋਜਿਤ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਇਥੇ ਉਹ ਸਿਹਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਸੁਖ ਮਾਂਡਵੀਆ ਨੇ ਇਸ ਉਪਲਬਧੀ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ ਭਾਰਤ। ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦਾ ਇਹ ਫਲ ਹੈ।

16 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਟੀਕਾਕਰਣ ਮੁਹਿੰਮ

ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੋਰੋਨਾ ਟੀਕਾਕਰਣ (Corona vaccination) ਮੁਹਿੰਮ ਜਨਵਰੀ 2021 ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ (Prime Minister Narendra Modi) ਨੇ 16 ਜਨਵਰੀ, 2021 ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ (National Covid-19 vaccination) ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਕਸਫੋਰਡ ਐਸਟ੍ਰਾਜੇਨੇਕਾ (Oxford AstraZeneca) ਵਲੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਸੀਰਮ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (Institute of India) ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਕੋਵੀਸ਼ੀਲਡ (Vaccine Covishield) ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਬਾਇਓਟੈੱਕ (Bharat Biotech) ਦੀ ਕੋਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ (Emergency for use covacin) ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਈ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਬਣੇ। 18 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ 2.5 ਕਰੋੜ ਡੋਜ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਟੀਕਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 52,088 ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 50,056 ਸਰਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਮੁਫਤ ਟੀਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ 2,032 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਨ।

