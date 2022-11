ਰਾਏਪੁਰ: ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਪਹੁੰਚੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰੰਜੀਤ ਰੰਜਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਇਰਾਨੀ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਖੁਦ ਰਣਜੀਤ ਰੰਜਨ ਦੇ ਨਕਸਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਘਿਰੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਣਜੀਤ ਰੰਜਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਨਕਸਲੀ ਗਲਤ (Not all naxalites are wrong) ਨਹੀਂ ਹਨ। ਰੰਜੀਤ ਰੰਜਨ ਨੇ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਇਰਾਨੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਣਜੀਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਇਰਾਨੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ 1100 ਰੁਪਏ ਦੇ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗਾ।

ਰਣਜੀਤ ਰੰਜਨ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਹੁੰਕਾਰ ਰੈਲੀ (Womens response rally) ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਠੱਗ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਲਿਆਓ 1100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਿਲੰਡਰ ਹੈ ਸੱਚਮੁੱਚ ਤੁਸੀਂ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 1100 ਸੌ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋ।ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜਦਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ।"

ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਾ ਪੋਸਟਰ : ਪੋਸਟਰ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਰਣਜੀਤ ਰੰਜਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਉਹ ਗਲਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, 6 ਉੱਤੇ ਕੇ.ਟੀ.ਐੱਸ. ਤੁਲਸੀ ਆਈ, ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਓ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ 'ਚ ਆਇਆ, ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣ ਆਇਆ, ਤੇਜਾ ਪੋਰਾ 'ਚ ਆਈ, ਮੈਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਹਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਜੋਧੋ ਪਦਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਭਰਾਵੋ,ਜੇਕਰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਫਿਕਰ ਹੈ ਤਾਂ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿ, ਇਹ ਬਿਹਤਰ ਹੈ।

ਨਕਸਲੀਆਂ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਘਿਰੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਾਂਸਦ ਰੰਜੀਤ ਰੰਜਨ

ਰਣਜੀਤ ਰੰਜਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਸਤਰ ਦੌਰੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ: ਰਣਜੀਤ ਰੰਜਨ ਨੇ ਕਿਹਾ "ਆਮਚੋ ਬਸਤਰ, ਖੂਬ ਸੁੰਦਰ"। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬਸਤਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਮੁੱਖ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਪੂਰੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਿਆਸੀ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਜਾਣਨਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਬਸਤਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਸਕਾਊਟ ਗਾਈਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (Scout Guide Program) ਮੰਤਰੀ ਕਾਵਾਸੀ ਲਖਮਾ ਵੀ ਸਮਾਪਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।

ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਣਜੀਤ ਰੰਜਨ (Congress Rajya Sabha MP Ranjeet Ranjan) ਨੇ ਨਕਸਲੀਆਂ ਉੱਤੇ ਬੋਲਿਆ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਇਲਾਕੇ ਨਕਸਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਘਟ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਨਕਸਲੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮਿਸ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ. ਉਸ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕਈ ਲੋਕ ਦੁਕਾਨਾਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਹਾਂ, ਡਰ ਕਾਹਦਾ? ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਕਸਲਵਾਦ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੋ ਲੋਕ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਹਾਲ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਹਾਲ ਹੋਵੇ। ਬਸਤਰ ਇੰਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਸਤਰ ਨੂੰ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਸਥਾਨ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰੇਗੀ।

ਟਰੇਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਉੱਤੇ ਰੰਜੀਤ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਲਿਆ: ਟਰੇਨਾਂ 'ਚ ਦੇਰੀ 'ਤੇ ਰਣਜੀਤ ਰੰਜਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜੇਕਰ ਮੈਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਟਰੇਨਾਂ ਲਈ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗਾ। ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਨਿਤੀਸ਼ ਬਾਬੂ ਐੱਨ.ਡੀ.ਏ. ਫਿਰ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਟਰੇਨਾਂ ਰੱਦ ਹਨ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ 10 ਘੰਟੇ ਦੇਰੀ ਨਾਲ। ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਿਰਫ਼ ਰੇਲਵੇ, ਮਨਰੇਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਜਟ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।"