ਇੰਦੌਰ: ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਉਮੰਗ ਸਿੰਘਰ(Congress MLA Umang Singhar rape) ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਜਬਲਪੁਰ ਦੀ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਪ੍ਰੀਤੀ (ਬਦਲਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾਂ) ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ (wife blackmailing for 10 crores) ਹੈ। ਪੈਸੇ ਨਾ ਦੇਣ ਉੱਤੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਸਿਆਸੀ ਕਰੀਅਰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੰਘਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਾ ਦੇਣ ਉੱਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਪੁਲਸ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਤੀ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਗਾਲੀ-ਗਲੋਚ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।

ਉਮੰਗ ਸਿੰਘਰ ਉੱਤੇ ਲਟਕ ਰਹੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਤਲਵਾਰ, ਬੰਗਲੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ ਪੁਲਸ

ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਖਿਲਾਫ ਪੁਲਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਦਰਖਾਸਤ: ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸਿੰਘਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਦਰਖਾਸਤ (Complaint against him in the police) ਦਿੱਤੀ ਸੀ।ਇਸ ਝਗੜੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੀਤੀ ਮੈਨੂੰ ਤੰਗ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।ਇਸ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਬਾਇਲੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਸਿਆਸੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰੀਤੀ ਖਿਲਾਫ ਥਾਣੇ 'ਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਬੇਤੁਕੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਦਰਖਾਸਤ ਦੀ ਕਾਪੀ: ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ''ਨਵੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਮੈਂ ਪ੍ਰੀਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨੌਗਾਵਾਂ ਥਾਣਾ ਧਾਰ ਵਿੱਚ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਉਮੰਗ ਸਿੰਘਰ ਨੇ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਟੈਕਸ ਬਲੈਕਮੇਲ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੀ।ਉਮੰਗ ਸਿੰਘਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ (10 crores demanded from me) ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

