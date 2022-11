ਝਾਰਖੰਡ: ਪਾਕੁਰ 'ਚ ਕੋਬਰਾ (cobra rescue in pakur) ਦਾ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਹੇਸ਼ਪੁਰ ਥਾਣਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਇਕ ਘਰ 'ਚ ਸੱਪ ਮਿਲਿਆ, ਕੋਬਰਾ ਨੂੰ ਮੰਜੇ 'ਤੇ ਫੈਲਿਆ ਦੇਖ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਡਰ ਗਏ (Cobra came out from house in Pakur) ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਵਣ ਮੰਡਲ ਅਫਸਰ ਰਜਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਸੱਪ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ: ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਮਹੇਸ਼ਪੁਰ ਬਲਾਕ ਦੇ ਸ਼ਿਵਰਾਜਪੁਰ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੈ। ਘਟਨਾ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਦਾਮ ਸ਼ੇਖ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਰੱਖੀ ਮੰਜੀ 'ਤੇ ਕੋਬਰਾ ((snake at house in Pakur) ਬੈਠਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਸੱਪ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਡਰ ਗਏ ਅਤੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਸਪਾਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਅਸ਼ਰਫੁਲ ਸ਼ੇਖ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਬਚਾਅ ਲਈ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਸੱਪ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਸੰਘਣੇ ਜੰਗਲ ਵਿਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ।

ਜੰਗਲਾਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ : ਸੱਪ ਫੜਨ ਵਾਲੇ ਅਸ਼ਰਫੁਲ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਸੱਪ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਾਨਵਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ 'ਤੇ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਰੰਤ ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਬਰਾ ਅਕਸਰ ਚੂਹਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

