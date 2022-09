ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ: 30 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਸਿਨੇਮਾ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਯੂਟੀ ਦੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਧੁਨਿਕ ਮਲਟੀਪਲੈਕਸ (Modern multiplex) ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 3 ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਦੇ ਸੋਨਵਾਰ ਵਿੱਚ ਬਦਾਮੀ ਬਾਗ ਫੌਜੀ ਛਾਉਣੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਇਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਮਨੋਜ ਸਿਨਹਾ (Lieutenant Governor Manoj Sinha) ਵੱਲੋਂ ਆਮਿਰ ਖਾਨ ਸਟਾਰਰ 'ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਚੱਢਾ' (Screening of Lal Singh Chadha ) ਦੀ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ 90 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 12 ਸਿਨੇਮਾਘਰ ਸਨ (12 cinemas closed due to spread of terrorism) ਪਰ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਨੇਮਾ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੇ ਕੈਂਪਾਂ ਜਾਂ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਲ ਬ੍ਰੌਡਵੇ, ਨੀਲਮ ਅਤੇ ਰੀਗਲ ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ 1998 ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਰੀਗਲ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਗ੍ਰਨੇਡ ਧਮਾਕੇ (Grenade explosion) ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਿਨੇਮਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਖਤਮ (After the repeal of Article 370) ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵਾਦੀ ਵਿੱਚ ਸਿਨੇਮਾ ਅਤੇ ਫਿਲਮ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰੇਗੀ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ LG ਨੇ ਪੁਲਵਾਮਾ ਅਤੇ ਸ਼ੋਪੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਲਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਾਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਲ ਹੋਣਗੇ।



ਪੁਲਵਾਮਾ ਅਤੇ ਸ਼ੋਪੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਤੋਂ ਬਦਲੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਫਿਲਮਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਸ਼ੋਅ ਅਤੇ ਟਿਕਟਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਹੈ।ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਦੇ ਆਈਨੌਕਸ ਸਿਨੇਮਾ ਵਿੱਚ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਨਿਯਮਤ ਸ਼ੋਅ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ 26 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।ਡੀ.ਪੀ. ਸਿਨੇਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 90 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਨੁਭਵ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।