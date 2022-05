ਗਯਾ: ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਵਿਆਹ (Child Marriage In Bihar) ਇੱਕ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲਾ ਗਯਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨਕਸਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਡੁਮਰੀਆ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਥਾਣੇ ਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਬੰਜਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਾਬਾਲਗ ਲੜਕੇ ਦਾ ਨਾਬਾਲਿਗ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਵਿਆਹ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਖੂਬ ਵਾਇਰਲ (Video of Child Marriage Goes Viral) ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਬੰਜ਼ਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਾ: ਇਹ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਬੰਜ਼ਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਮ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਖਾਨਾਬਦੋਸ਼ ਜਾਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਬਾਲਗ ਲਾੜਾ-ਲਾੜੀ ਦੀ ਹਲਦੀ ਦੀ ਰਸਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਇੱਕ ਮੰਦਰ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾਬਾਲਗ ਲੜਕੇ ਢੋਲ ਵਜਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਵਿਆਹ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਪਿਆਂ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਪਰਚਾ

ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਬਾਲ ਵਿਆਹ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ: ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਬੰਜ਼ਾਰਾ ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਚ ਘੱਟ ਉਮਰ 'ਚ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਜਾਂ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਿਆਂ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਵਿਆਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਬੰਜ਼ਾਰਾ ਸਮਾਜ ਆਪਣੀ ਪਰੰਪਰਾ ਅਤੇ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜਾਂ ਨਾਲ ਬੱਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਆਹ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾਬਾਲਗ ਲੜਕੀ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਹਰੀਹਰਗੰਜ ਥਾਣਾ ਖੇਤਰ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਬਾਲਗ ਲੜਕਾ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਔਰੰਗਾਬਾਦ ਦੇ ਦੇਵ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ ਡੁਮਰੀਆ ਬਲਾਕ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਮਾਝੋਲੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੇੜੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਥਾਣਾ ਡੁਮਰੀਆ ਦੇ ਐਸਐਚਓ ਵਿਮਲ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਬਾਲ ਵਿਆਹ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਲਸ ਨੇ ਲਾੜਾ-ਲਾੜੀ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਉਂਡ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਪੰਡਿਤ ਦੀ ਵੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਡੀਐਮ ਅਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲਾੜਾ-ਲਾੜੀ ਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣ ਅਤੇ ਘਰ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਲਾੜਾ ਲਾੜੀ ਸਮੇਤ ਬਰਾਤੀਆਂ ਦੀ ਅਨੋਖੀ ਪਹਿਲ