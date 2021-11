ਭੋਪਾਲ: Chandra Grahan November 2021: ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਚੰਦਰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਦੋਵੇਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਗੋਲੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਦੋਵੇਂ ਆਕਾਸ਼ੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਚਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚਲੇ ਹਰੇਕ ਜੀਵ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2021 ਦਾ ਆਖਰੀ ਚੰਦਰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, 19 ਨਵੰਬਰ, 2021 ਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਹ ਅੰਸ਼ਕ ਚੰਦਰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਹੈ। ਚੰਦਰ ਗ੍ਰਹਿਣ (partial lunar eclipse) ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਦੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ (Chandra Grahan November 2021) ਨੂੰ ਚੰਦਰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਾਰਤਿਕ ਸ਼ੁਕਲ ਪੱਖ ਦੀ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ। 19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਚੰਦਰ ਗ੍ਰਹਿਣ 2021 ਦਾ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਚੰਦਰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲਾਂ...

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚੰਦਰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਸੂਤਕ

ਇਹ ਇੱਕ ਪੰਨੁਬਰਲ ਚੰਦਰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਹੈ, ਇਸਲਈ ਸਾਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਚੰਦਰ ਗ੍ਰਹਿਣ (lunar eclipse 2021) ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਤਕ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵੈਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਚੰਦਰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹ ਚੰਦਰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਹਿੱਸੇ (ਅਸਾਮ ਅਤੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼) ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇੱਥੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ ਚੰਦਰ ਗ੍ਰਹਿਣ

ਚੰਦ ਗ੍ਰਹਿਣ 2021 ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਮਹਾਸਾਗਰ, ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਹਿੱਸਿਆਂ, ਅਟਲਾਂਟਿਕ ਮਹਾਸਾਗਰ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ, ਉੱਤਰੀ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਮਰੀਕਾ, ਅਟਲਾਂਟਿਕ ਮਹਾਸਾਗਰ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ, ਉੱਤਰੀ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਮਰੀਕਾ (lunar eclipse 2021 will be visible in Pacific Ocean, eastern parts of Asia, Atlantic Ocean, Australia, North and South America), ਤੋਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ।

ਇਸ ਸਮੇਂ ਚੰਦ ਗ੍ਰਹਿਣ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ

ਭਾਰਤੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਗ੍ਰਹਿਣ (Chandr Grahan 2021) ਦੀ ਛੋਹ ਸਵੇਰੇ 11:34 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਛੂਹ ਸ਼ਾਮ 5:33 ਵਜੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਗ੍ਰਹਿਣ 05 ਘੰਟੇ 59 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ।

