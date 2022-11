ਕੋਇੰਬਟੂਰ (ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ) : ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਕੋਇੰਬਟੂਰ ਦੀ ਇਕ ਔਰਤ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ 55 ਲੀਟਰ ਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਦਾਨ ਕਰਕੇ ਇੰਡੀਆ ਬੁੱਕ ਆਫ ਰਿਕਾਰਡ (India Book of Records) 'ਚ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਹੇਸ਼ਵਰਨ ਕਰੁਥਮਬੱਟੀ ਨੇੜੇ ਕੰਨਯੂਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸਿੰਧੂ ਮੋਨਿਕਾ ਵੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਛੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡੇਢ ਸਾਲ ਦੀ ਬੇਟੀ ਵੀਨਬਾ ਹੈ। woman made a record by not giving BREAST MILK

BREAST MILK DONATION A WOMAN FROM COIMBATORE ENTERED THE RECORD BOOK

ਸਿੰਧੂ ਮੋਨਿਕਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਬ੍ਰੈਸਟ ਮਿਲਕ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੇਜ 'ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਉਸਨੇ ਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਦਾਨ ਕਰਨ (Breast Milk Donation) ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਸਿੰਧੂ ਮੋਨਿਕਾ ਨੇ ਤਿਰੂਪਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅਵਿਨਾਸੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਭੰਡਾਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮ ਥਾਈ ਪਾਲ ਦਾਨਮ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ। ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਰੂਪਾ ਸਿੰਧੂ ਮੋਨਿਕਾ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਛਾਤੀ ਦੇ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਟੋਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ।

BREAST MILK DONATION A WOMAN FROM COIMBATORE ENTERED THE RECORD BOOK

ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੰਧੂ ਮੋਨਿਕਾ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ 55 ਲੀਟਰ ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਕੋਇੰਬਟੂਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਬੁੱਕ ਆਫ਼ ਰਿਕਾਰਡਜ਼ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਉਸਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੂੰ ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਇੰਡੀਆ ਬੁੱਕ ਆਫ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਮੈਡਲਾਂ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿੰਧੂ ਮੋਨਿਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਹਰ ਬੱਚੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਮਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਘਾਟ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।

BREAST MILK DONATION A WOMAN FROM COIMBATORE ENTERED THE RECORD BOOK

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਹਰ ਮਾਂ ਜਿਸਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਣ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਦੇਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਮਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਰ ਪਾਤਰ ਨੂੰ ਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿ ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੱਟ ਸੁੰਦਰ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਸੁੰਦਰਤਾ ਨਾਲੋਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

BREAST MILK DONATION A WOMAN FROM COIMBATORE ENTERED THE RECORD BOOK

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਿੰਧੂ ਮੋਨਿਕਾ ਦੇ ਪਤੀ ਮਹੇਸ਼ਵਰਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਵਾਂਗ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਹਿਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਮ ਬ੍ਰੈਸਟ ਮਿਲਕ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਰੂਪਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੈਸਟ ਮਿਲਕ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਤੋਂ ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਖਰੀਦਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਛਾਤੀ ਦੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਸੌਂਪਦੇ ਹਾਂ। ਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਘੱਟ ਭਾਰ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਕੁਪੋਸ਼ਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

BREAST MILK DONATION A WOMAN FROM COIMBATORE ENTERED THE RECORD BOOK

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 1,143 ਲੀਟਰ ਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਸਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ 1500 ਲੀਟਰ ਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਸੋਚਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਦੁੱਧ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੱਚੇ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਇੱਕ ਦ੍ਰਵ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪੀਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਦੁੱਧ ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: PM ਮੋਦੀ ਨੇ G20 ਦੇ ਲੋਗੋ ਅਤੇ ਥੀਮ ਦਾ ਕੀਤਾ ਉਦਘਾਟਨ, ਕਿਹਾ- ਭਾਰਤ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੌਕਾ