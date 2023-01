RBM ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ 6ਵੀਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ, ਗੁਟਖਾ ਥੁੱਕਦੇ ਸਮੇਂ ਵਾਪਰਿਆ ਹਾਦਸਾ

ਭਰਤਪੁਰ: ਆਰਬੀਐਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਛੇਵੀਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਕੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ(Boy fell from sixth floor in Bharatpur ) ਹੋ ਗਈ। ਘਟਨਾ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸਵੇਰ ਦੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਤਹਿਰੀਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਖਿੜਕੀ ਰਾਹੀਂ ਗੁਟਖਾ ਥੁੱਕ (young man was spitting gutkha through the window) ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੈਰ ਫਿਸਲਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਖਿੜਕੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।

ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਲਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਕਤ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮਥੁਰਾ ਗੇਟ ਥਾਣਾ ਇੰਚਾਰਜ ਰਾਮਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੜਕੇ ਕਰੀਬ 3.30 ਵਜੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਛੇਵੀਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੋਂ ਡਿੱਗਣ ਨਾਲ ਇਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਪਛਾਣ ਚੰਦਰਪਾਲ (21) ਪੁੱਤਰ ਪਦਮ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਇਕਰਾਨ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਹਾਦਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਇਕ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਇਆ ਸੀ।

ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਿਤਾ ਪਦਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਲੜਕਾ ਚੰਦਰਪਾਲ ਸੋਮਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ 3 ਵਜੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਸ਼ਰਮ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਥੋਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਜਾਣਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਆਰਬੀਐਮ ਹਸਪਤਾਲ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਅਲਸੂਬਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਛੇਵੀਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੀ ਖਿੜਕੀ (Sixth floor window of Alsuba Hospital) ਤੋਂ ਗੁਟਖਾ ਥੁੱਕਦੇ ਸਮੇਂ ਉਸਦੀ ਲੱਤ ਤਿਲਕ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹ ਖਿੜਕੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਇਸ ਘਟਨਾ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਮੋਰਚਰੀ ਵਿੱਚ ਰਖਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਚੰਦਰਪਾਲ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਭਰਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਭੈਣ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਮਿਸਤਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਚੰਦਰਪਾਲ ਦਾ ਅਜੇ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਪਣਾ ਘਰ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਡਾਕਟਰ ਬੀ.ਐਮ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੰਦਰਪਾਲ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿੱਚ ਅਸਥਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ (Temporary workers in Chandrapal Ashram) ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਡਾ: ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਸ਼ਰਮ 'ਚ ਰੈਗੂਲਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਟਰਾਇਲ 'ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਕੰਮ ਅਤੇ ਵਿਵਹਾਰ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਹੋਰ ਨਿਯਮਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।