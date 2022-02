ਲੁਧਿਆਣਾ:ਰੱਖਿਆ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਰੂਸ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕਿਹਾ, ਰੂਸ ਯੂਕਰੇਨ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾਂ ਤਾਕਤਵਰ ਪਰ ਲੜਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ(both countries have to bear loss, whosoever is strong:defense expert)। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰੂਸ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੋਵਾਂ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਸਬੰਧ ਹਨ(india has good relation with russia and ukraine)। ਰੂਸ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਚਾਲੇ ਜੰਗ (russia ukraine war) ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਸੁੱਟਣ ਦੇ ਮੂਡ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੂਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰੱਖਿਆ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰੂਸ ਦਾ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇਕਰ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਰੂਸ ਯੂਕਰੇਨ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤਵਰ ਹੈ ਪਰ ਰੱਖਿਆ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੱਧ ਹੋਵੇ।

ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਫ਼ੌਜੀ ਤਾਕਤ

ਰੱਖਿਆ ਮਾਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰੂਸ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਜੇਕਰ ਫ਼ੌਜੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਰੂਸ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤਵਰ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰੂਸ ਕੋਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਫੌਜ ਦੀ ਤਾਕਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਤਕਨੀਕ ਚ ਵੀ ਰੂਸ ਯੂਕਰੇਨ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤਵਰ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇਕਰ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਕੋਲ 400 ਜਹਾਜ਼ ਹਨ ਤਾਂ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਕੋਲ 4000 ਜੰਗੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਬੇੜਾ ਹੈ..ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟੈਂਕ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਚਿਆ ਯੂਕਰੇਨ ਨਾਲੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ।

ਜੰਗ ’ਚ ਨੁਕਸਾਨ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ:ਰੱਖਿਆ ਮਾਹਰ

ਭਾਰਤ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ

ਰੱਖਿਆ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੜਾਈ ਜਿਸ ਮਰਜ਼ੀ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਵੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਓਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਭਾਰਤ ਤੇ ਵੀ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰੂਸ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਬੰਧ ਹਨ ਅਤੇ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਈਨਾ ਵੱਡੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਰੂਸ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਰੂਸ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਾਟੋ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਰੂਸ ਦੇ ਦਰਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ।

ਵਪਾਰਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ

ਰੂਸ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜੰਗ ਦਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ (india's commercial and finance loss) ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਇਹ ਰੱਖਿਆ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਇਜ਼ਾਫ਼ਾ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਾਲਰ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧੇਗੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਤੇ ਵੀ ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: plane Crash at Nalgonda: ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਨਲਗੋਂਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਜਹਾਜ਼ ਕਰੈਸ਼