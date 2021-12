ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੇਂਦਰੀ ਫੋਰਸ ਵਜੋਂ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਨੋਰਥ 'ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਡਿਊਟੀ' ਹੈ, ਅੱਜ ਆਪਣਾ 57ਵਾਂ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ (BSF celebrating 57th raising day) ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਜੈਸਲਮੇਰ ਵਿੱਚ ਬੀਐਸਐਫ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਪਣਾ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਬੀਐਸਐਫ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ (ਐਮਐਚਏ) ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ (Raising Day first time celebrated in the border area) ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਝੁਲਸਾਉਣ ਵਾਲੀ ਠੰਡ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਝੁਲਸਦਾ ਰੇਗਿਸਤਾਨ, ਸਾਡੇ ਜਵਾਨ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਨਿਡਰ ਹੋ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਬੀਐਸਐਫ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦਾ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਤਲਾਸ਼ੀ, ਜ਼ਬਤੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

1965 'ਚ ਹੋਈ ਸੀ ਸਥਾਪਨਾ

ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ 1 ਦਸੰਬਰ, 1965 ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਲ, ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ (BSF) ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ, 1965 ਦੀ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਈਆਂ ਸਨ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬੀਐਸਐਫ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, 1947 ਤੋਂ 1965 ਤੱਕ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪਹਿਰੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਰਾਜ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਸੀ।

ਪੁਲਿਸ ਬਲਾਂ ਨੇ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸੁਤੰਤਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੰਚਾਰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ। ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਔਖੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਿਅਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਹਥਿਆਰ, ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਅਤੇ ਸਾਧਨ ਵੀ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਫੌਜ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਤਾਲਮੇਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਖੂਫੀਆ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਵੀ ਘਾਟ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਫੋਰਸ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ BSF ਕੋਲ 192 ਬਟਾਲੀਅਨ (03 NDRF ਸਮੇਤ) ਹਨ।

ਸਾਡੇ ਜਵਾਨ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਤਿਆਰ

ਬੀਐੱਸਐੱਫ (BSF) ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਸੈਕਟਰ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਹੱਦ ਹੈ, ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਪੰਜਾਬ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ 2,290 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ 237 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ਹੈ। ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਵੀ ਘੱਟ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ, ਤਸਕਰੀ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸ, ਘੁਸਪੈਠ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਨਜਿੱਠਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੀਐਸਐਫ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅੱਤਵਾਦੀ ਅਤੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਵਾੜ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਬੀਐਸਐਫ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਢੁੱਕਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਠੋਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਘੱਟ ਖ਼ਤਰੇ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ।

ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਮਾਂਡੋ/ਪੈਰਾ ਫੋਰਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਰੱਖਿਆ।

ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਜਾਂ ਅਨਿਯਮਿਤ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਲਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀਮਤ ਆਕਰਮਨ ਕਾਰਵਾਈ।

ਫੌਜ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਧੀਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ। ਜੰਗੀ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ। ਘੁਸਪੈਠ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ।

1999 ਦੀ ਕਾਰਗਿਲ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ, ਬੀਐੱਸਐੱਫ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ 'ਤੇ ਰਹੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਫੌਜ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕਜੁੱਟ ਰਹੀ।

ਬੀਐਸਐਫ ਦੇ ਜਵਾਨ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤਿਵਾਦ ਨਾਲ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ।

26 ਜਨਵਰੀ 2001 ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਆਏ ਭੂਚਾਲ ਦੌਰਾਨ, ਬੀਐਸਐਫ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਬੀਐਸਐਫ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਭਾਲ ਰਹੀ ਹੈ।

ਬੀਐਸਐਫ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਈਸੀਪੀ ਅਤੇ ਐਲਸੀਐਸ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਬੀਐਸਐਫ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਐਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਹਾਇਤਾ/ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਬੀਐਸਐਫ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ 2013 ਵਿੱਚ ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਦੁਖਾਂਤ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ 2014 ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ 2018 ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ।

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰੱਖਿਅਕ ਮਿਸ਼ਨ

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਭਾਰਤ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੁਆਰਾ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰੱਖਿਅਕ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਭੇਜਦਾ ਹੈ। ਬੀਐਸਐਫ ਬਟਾਲੀਅਨ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਟੁਕੜੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਹੈ। ਬੀਐਸਐਫ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਨਾਮੀਬੀਆ, ਕੰਬੋਡੀਆ, ਮੋਜ਼ਾਮਬੀਕ, ਅੰਗੋਲਾ, ਬੋਸਨੀਆ ਅਤੇ ਹਰਜ਼ੇਗੋਵਿਨਾ ਅਤੇ ਹੈਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ

ਬੀਐੱਸਐੱਫ ਦੇ ਜਵਾਨ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖੀ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੇ ਹਨ। ਸਿਖਲਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਉਹ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਲੜਾਕੂ ਸਿਪਾਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਥਾਰ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਹੱਦ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਤਾਪਮਾਨ 50 ਸੈਂਟੀਗਰੇਡ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਮਾਈਨਸ ਤਾਪਮਾਨ 'ਤੇ ਵੀ ਚਿਪਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੱਛ ਦੇ ਰਣ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਲਦਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਖਾਰੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ-ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਣੇ ਜੰਗਲ ਅਤੇ ਦਲਦਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਖੇਤਰ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਜੀਵਾਂ ਅਤੇ ਬੰਗਾਲ ਟਾਈਗਰ ਵਰਗੇ ਭਿਆਨਕ ਜਾਨਵਰਾਂ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਔਖੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

