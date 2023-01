ੁੰਬਈ: ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਾਨਸਨ ਦੇ ਬੇਬੀ ਟੈਲਕਮ ਪਾਊਡਰ (JOHNSON BABY TALCUM POWDER) ਦੀ ਮੁੜ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਬੇਬੀ ਪਾਊਡਰ ਦੇ ਨਮੂਨਿਆਂ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਏ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਵਿਰੁੱਧ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਬੇਬੀ ਪਾਊਡਰ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਟਾਕ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ (BOMBAY HC ORDERS RETESTING ) ਦਾ ਮੰਗ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਗੌਤਮ ਪਟੇਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਸਜੀ ਡਿਗੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਗੁਣਾਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ 2019 ਬੇਬੀ ਪਾਊਡਰ ਦੇ ਨਮੂਨਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ (2019 Baby Powder Samples Test Report) ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਮੂਨਿਆਂ ਦੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਤੀਜਾ ਮਾੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਵਿਰੁੱਧ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਊਡਰ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ।' ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਖਪਤਕਾਰ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਣਵਾਈ 9 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ (The hearing was fixed on January 9) ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਮਲਾ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੌਹਨਸਨ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਗਲੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਬੇਬੀ ਪਾਊਡਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਜਾਰੀ (Order to continue manufacturing baby powder) ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੌਰਾਨ FD ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਈ ਗਈ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਵੰਡ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਰਵੀ ਕਦਮ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਤਪਾਦਨ ਕਾਰਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਏ ਸਟਾਕ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਜੌਹਨਸਨ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਵਿਰੁੱਧ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਫੂਡ ਐਂਡ ਡਰੱਗ ਐਡਮਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ (Department of Food and Drug Administration) ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮੁਲੁੰਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੋਂ ਬੇਬੀ ਪਾਊਡਰ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਲਈ ਭੇਜਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਤਿੰਨ ਸੀਲਬੰਦ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਦੋ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬੇਬੀ ਪਾਊਡਰ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਫਲਾਈਟ 'ਚ ਹੋਵੇ ਮਾੜਾ ਵਰਤਾਓ ਤਾਂ ਪਾਇਲਟ ਤੇ ਚਾਲਕ ਦਲ ਦੀ ਕੀ ਹੈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ?, ਪੜ੍ਹੋ DGCA ਦੀ ਐਡਵਾਇਜ਼ਰੀ