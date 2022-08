ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ/ਹਲਦਵਾਨੀ: ਫੌਜ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਲਾਂਸ ਨਾਇਕ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਹਰਬੋਲਾ (Lance Naik Shaheed Chandrashekhar Herbola) ਦੀ ਦੇਹ ਹਲਦਵਾਨੀ ਸਥਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ (body of martyr Chandrashekhar Harbola reached Haldwani)। ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਹਰਬੋਲਾ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫੌਜ ਦੇ ਜਵਾਨ, ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪਹੁੰਚੇ। ਲਾਂਸ ਨਾਇਕ ਸ਼ਹੀਦ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਹਰਬੋਲਾ ਦੀਆਂ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ (Last rites of Lance Naik Shaheed Chandrashekhar Herbola)ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਅਠੱਤੀ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਘਰ ਪਹੁੰਚੀ ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਦੇਹ

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਹਲਦਵਾਨੀ ਨਿਵਾਸੀ ਲਾਂਸ ਨਾਇਕ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਹਰਬੋਲਾ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ 38 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੀ। ਜਿੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਲਾਸ਼ ਘਰ ਪੁੱਜੀ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਹ ਹਲਦਵਾਨੀ ਦੇ ਆਰਮੀ ਗਰਾਊਂਡ ਹੈਲੀਪੈਡ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ। ਜਿੱਥੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਨੂੰ ਸੜਕ ਮਾਰਗ ਰਾਹੀਂ ਸਰਸਵਤੀ ਵਿਹਾਰ ਪੈਡੀ ਮਿੱਲ ਸਥਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਦੇ ਜੈਕਾਰੇ ਗੂੰਜ ਉੱਠੇ। ਸੀਐਮ ਧਾਮੀ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਹਰਬੋਲਾ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪੁੱਜੇ। ਸੀਐਮ ਧਾਮੀ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇ।

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਹਰਬੋਲਾ ਮੂਲ ਰੂਪ ਤੋਂ ਅਲਮੋੜਾ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਦੁਰਾਹਾਟ ਦੇ ਹਾਥੀਗੁਰ ਬਿੰਟਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੀ ਜੋ 19 ਕੁਮਾਉਂ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਲਾਂਸਨਾਇਕ ਸੀ। ਉਹ 1975 ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਸੀ। ਉਹ 38 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਆਚਿਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸਨ।

ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਮੇਘਦੂਤ ਵਿੱਚ ਸੀ ਸ਼ਾਮਿਲ: ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਹਰਬੋਲਾ, ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਲਮੋੜਾ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਦਵਾਰਹਾਟ ਦੇ ਹਾਥੀਗੁਰ ਬਿੰਟਾ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ, 19 ਕੁਮਾਉਂ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਾਂਸਨਾਇਕ ਸੀ। ਉਹ 1975 ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਸੀ। 1984 ਵਿੱਚ ਸਿਆਚਿਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਝੜਪ ਹੋਈ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਮੇਘਦੂਤ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਦੀ ਲਪੇਟ 'ਚ ਆ ਕੇ ਹੋਏ ਸੀ ਸ਼ਹੀਦ: ਮਈ 1984 'ਚ ਸਿਆਚਿਨ ਵਿੱਚ ਗਸ਼ਤ ਲਈ ਭਾਰਤ ਤੋਂ 20 ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀ ਟੁਕੜੀ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ। ਲਾਂਸਨਾਇਕ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਹਰਬੋਲਾ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਸਿਆਚਿਨ ਵਿਚ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਟੁੱਟਣ ਕਾਰਨ ਸਾਰੇ ਸੈਨਿਕ ਫਸ ਗਏ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੌਜੀ ਦੇ ਬਚਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 15 ਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਪਰ ਪੰਜ ਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਸੀ।

