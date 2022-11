ਗਾਂਧੀਨਗਰ: ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ (Gujarat Assembly Elections) ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜੀ ਐੱਸ ਪਟੇਲ ਨੇ ਇਕ ਅਹਿਮ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੇ 182 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ (The candidate with the most assets) ਹਨ।

ਜਾਇਦਾਦ ਦਿਖਾਓ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਾ ਲਗਾ ਸਕੇ: ਮਾਨਸਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰ (BJP candidate from Mansa assembly constituency) ਜੀ. ਐੱਸ. ਪਟੇਲ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਅਹਿਮ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਾਂਗਾ ਅਤੇ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਲਗਾਏਗਾ।

ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਉਤਾਰਿਆ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ, ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਲੜਨਗੇ ਚੋਣ

ਕੌਣ ਹੈ ਜੀ ਐਸ ਪਟੇਲ: ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਗਾਂਧੀਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮਾਨਸਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਜਨਸੰਘ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜੈਅੰਤੀ ਪਟੇਲ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਯਤੀ ਪਟੇਲ ਨੂੰ ਮਾਨਸਾ ਵਿਧਾਨ (BJP candidate from Mansa assembly constituency) ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰੀ ਮਿਲੀ। ਜੈਅੰਤੀ ਪਟੇਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 691.20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਜਯੰਤੀ ਪਟੇਲ ਜਨਸੰਘ ਨਾਲ ਵਰਕਰ ਵਜੋਂ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਕੀ ਕਿਹਾ ਜੈਅੰਤੀ ਪਟੇਲ ਨੇ?: ਮੈਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਜਨਸੰਘ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੰਗਲਭਾਈ ਮਾਨਸਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਮੈਂ 25 ਫੀਸਦੀ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੀਆਂ 2 ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਾਰਾ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਸਿਰਫ਼ 500 ਤੋਂ 700 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਹਾਰ ਗਈ ਸੀ। ਫਿਰ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ।

ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ: ਮਾਨਸਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜੈਅੰਤੀ ਪਟੇਲ ਕੋਲ 661.29 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜਪੂਤ ਕੋਲ 447 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਦਵਾਰਕਾ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮਾਣਕ ਪਬੂਬਾ ਕੋਲ 178.58 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ। ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਰਾਜਕੋਟ ਪੂਰਬੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਉਮੀਦਵਾਰ ਇੰਦਰਨੀਲ ਰਾਜਗੁਰੂ ਕੋਲ 159.84 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਰਮੇਸ਼ ਟਿਲਾਲਾ ਕੋਲ 124.86 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਧਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਾਘੇਲਾ ਕੋਲ 111.97 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ।

ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜੈਅੰਤੀ ਪਟੇਲ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ(Gujarat Assembly Elections) ਵਿੱਚ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ।