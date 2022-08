ਬਿਹਾਰ: ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ ਅੱਜ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ (Tejashwi Yadav will meet Sonia Gandhi) ਨੂੰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ, 2024 ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਉੱਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੀਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇੱਕਠੇ ਆਉਣ।" ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਮਹਾਗਠਬੰਧਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੇ ਹੀ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਅਤੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਹੇ ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ (Deputy CM Tejashwi Yadav) ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀਆਂ ਨੇ ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸਿਆਸੀ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਜਪਾ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੇ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ., ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਈ.ਡੀ (Fear of CBI ED on opposition) ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਖਰੀਦੋ, ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਝਾਰਖੰਡ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।









'ਭਾਜਪਾ 2024 ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੇ': ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਪਟਨਾ 'ਚ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਸੱਤਾ 'ਚ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਛੱਡ ਕੇ 2024 ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਂ ਗਠਜੋੜ ਟੁੱਟਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ (Who Is Bihar CM) ਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ (Chief Minister Nitish Kumar) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਇਕਜੁੱਟ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੇਤਾ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 2024 ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।











'ਅਸੀਂ ਈਡੀ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ': ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਜੇਡੀਯੂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਲਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਈਡੀ-ਸੀਬੀਆਈ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ ਜਾਂ ਕਿਰਾਏ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਡੀਯੂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਬਾਰੇ ਲਲਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੋੜ ਸਕੇਗਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ 'ਤੇ ਘੇਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਚਾਰ-ਪੰਜ ਦਿਨ ਉਡੀਕ ਕਰੋ। ਜੇਡੀਯੂ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੇ ਗਏ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਆਰਸੀਪੀ ਸਿੰਘ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਏਜੰਟ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਪਛਾਣਦਾ ਸੀ। 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਈਡੀ, ਸੀਬੀਆਈ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ 'ਚ ਆਏ ਹਨ।









ਸ਼ਹੀਦ ਪਾਰਕ 'ਚ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ: ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪਟਨਾ 'ਚ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਸੀਐੱਮ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐੱਮ ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ (Deputy CM Tejashwi Yadav) ਨੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਸਪਤਮੂਰਤੀ 'ਤੇ 7 ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਪਾਰਕ 'ਚ ਅਮਰ ਜਯੋਤੀ 'ਤੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਾਜਪਾ 'ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਹਾਰ 'ਚ 16 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਨਿਤੀਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ (Cabinet Expansion After August 15 In Bihar) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 15 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।









ਅੱਠਵੀਂ ਵਾਰ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਹੈ। ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਬਹੁਮਤ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ 24 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ 25 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਫੱਗੂ ਚੌਹਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ।