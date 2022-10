ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ :'ਚ ਚੋਰੀ ਦੀਆਂ ਦਿਲਚਸਪ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਚੋਰ ਜਬਲਪੁਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਗਜ਼ਰੀ ਕਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੇ ਰੱਬ ਤੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਬਾਲਾਘਾਟ 'ਚ ਇਕ ਚੋਰ ਨੇ ਮੰਦਰ 'ਚੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਛਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਭਜਨ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਏ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹ ਚੋਰੀ ਹੋਇਆ ਸਾਮਾਨ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। (Balaghat Theft News) (Thief Returns Stolen Jewelery of Temple) (Thief Wrote Letter And Apologized In Balaghat

THIEF RETURNS STOLEN JEWELERY IN MP

ਬਾਲਾਘਾਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਲਮਟਾ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਦਿਲਚਸਪ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜੈਨ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਚੋਰ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੀ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਛੱਤਰੀ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਚਾਂਦੀ 'ਤੇ ਹੱਥ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਪਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਚੋਰ ਦਾ ਦਿਲ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜੈਨ ਮੰਦਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਸ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਮੁਆਫੀ ਵੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਚੋਰੀ ਕਾਰਨ ਮੇਰਾ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ।(Balaghat Theft News) (Thief Returns Stolen Jewelery of Temple) (Thief Wrote Letter And Apologized In Balaghat

THIEF RETURNS STOLEN JEWELERY IN MP

ਬੈਗ 'ਚ ਪੈਕ ਕਰਕੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤਾ ਸਾਮਾਨ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ : ਚੋਰ ਨੇ ਚੋਰੀ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਬੈਗ 'ਚ ਪੈਕ ਕਰਕੇ ਉਸ 'ਤੇ ਇਕ ਕਾਗਜ਼ 'ਤੇ ਮੁਆਫੀਨਾਮਾ ਲਿਖ ਕੇ ਪੰਚਾਇਤ ਭਵਨ ਨੇੜੇ ਟੋਏ 'ਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਥਾਣਾ ਲਮਟਾ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚੌਕ 'ਚ ਸਥਿਤ ਸ਼ਾਂਤੀਨਾਥ ਦਿਗੰਬਰ ਜੈਨ ਮੰਦਰ 'ਚ ਸੋਮਵਾਰ ਰਾਤ ਅਣਪਛਾਤੇ ਚੋਰਾਂ ਨੇ ਜੈਨ ਮੰਦਰ 'ਚੋਂ 9 ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਛਤਰੀਆਂ ਅਤੇ 1 ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਫੁੱਲਦਾਨ, 3 ਪਿੱਤਲ ਦਾ ਫੁੱਲਦਾਨ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚੋਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਗਸ਼ਤ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੀ ਚੋਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕੀਆਂ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।

THIEF RETURNS STOLEN JEWELERY IN MP

ਪੁਲਿਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਭਾਲ: ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਛਤਰ ਅਤੇ ਭਮੰਡਲ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ੀ ਪੱਤਰ ਸਮੇਤ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਟੂਟੀ ਦੇ ਟੋਏ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਜੈਨ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਲਈ ਇਸ ਟੂਟੀ ਨੇੜੇ ਟੋਏ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਥੈਲਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਦੇਖਿਆ। ਜਦੋਂ ਲੱਕੜ ਨਾਲ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਭਮੰਡਲ ਦੀ ਚਮਕ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਜੈਨ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀ. ਪੁਲਿਸ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। (Balaghat Theft News) (Thief Returns Stolen Jewelery of Temple) (Thief Wrote Letter And Apologized In Balaghat

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:- ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਪਾਰੀ ਦੇ ਦੋ ਕਾਤਲਾਂ ਸਮੇਤ ਬੰਬੀਹਾ ਗੈਂਗ ਦੇ ਚਾਰ ਸ਼ੂਟਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ