Aries horoscope (ਮੇਸ਼) : ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਵੁਕ ਰਹੋਗੇ। ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਉਦਾਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਰਹੇਗੀ। ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਤਣਾਅ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਸਿਹਤ ਸੁਖ ਔਸਤ ਰਹੇਗਾ।

Taurus Horoscope (ਵ੍ਰਿਸ਼ਭ) ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਘੱਟ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਧੇਗਾ। ਮਨ ਖੁਸ਼ ਰਹੇਗਾ। ਭੈਣ-ਭਰਾ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਬੰਧ ਚੰਗੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਦਿਸ਼ਟ ਭੋਜਨ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਤਾਲਮੇਲ ਰਹੇਗਾ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ।

Gemini Horoscope (ਮਿਥੁਨ) ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨੰਦ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਿਹਤ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾਂ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਜੀਵਨ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਬਤੀਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਸੁਖਦ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਵੇਗੀ।

Cancer horoscope (ਕਰਕ) ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਚੰਗੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਵਿਆਹੁਤਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਰਹੇਗੀ। ਪ੍ਰੇਮ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ, ਪਿਆਰੇ ਪਾਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣ ਨਾਲ ਮਨ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ, ਸਨੇਹੀਆਂ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਆਨੰਦ ਰਹੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਤੋਹਫ਼ੇ ਮਿਲਣਗੇ।

Leo Horoscope (ਸਿੰਘ) ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸ਼ਲੀਲ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਉਲਝਣ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ. ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ।

Virgo horoscope (ਕੰਨਿਆ) ਵਿਆਹੁਤਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇਗੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਿਹਤ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ, ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੋਸਤਾਂ ਤੋਂ ਲਾਭ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਹਨ। ਸਨੇਹੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਆਨੰਦਦਾਇਕ ਰਹੇਗੀ।

Libra Horoscope (ਤੁਲਾ) ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਅਤੇ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਅਨੁਕੂਲ ਮਾਹੌਲ ਰਹੇਗਾ। ਘਰੇਲੂ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲੇਗਾ। ਮਾਂ ਤੋਂ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਰਹੇਗਾ। ਵਿਆਹੁਤਾ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਿਹਤ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਚੰਗਾ ਹੈ।

Scorpio Horoscope (ਵ੍ਰਿਸ਼ਚਿਕ) ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰਕ ਥਕਾਵਟ, ਆਲਸ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਚਿੰਤਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਮੱਤਭੇਦ ਰਹੇਗਾ। ਸਿਹਤ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਰਹੇਗੀ। ਤਣਾਅ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ, ਯੋਗਾ ਜਾਂ ਧਿਆਨ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਓ। ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।

Sagittarius Horoscope (ਧਨੁ) ਅੱਜ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਸਰ ਵਿੱਚ ਚੰਦਰਮਾ ਹੈ। ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਅੱਠਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾ 'ਤੇ ਸੰਜਮ ਰੱਖੋ। ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ। ਅਨੈਤਿਕ ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ। ਸਿਹਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ।

Capricorn Horoscope (ਮਕਰ) ਵਧੀਆ ਵਿਆਹੁਤਾ ਸੁਖ ਮਿਲੇਗਾ। ਕੰਮ ਦੇ ਬੋਝ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਬਤੀਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਕਰਸ਼ਨ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਪਿਆਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਪ੍ਰੇਮ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਸਾਥੀ ਦੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਵਿਵਹਾਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਰਹੋਗੇ।

Aquarius Horoscope (ਕੁੰਭ) ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ। ਘਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ। ਤਨ ਅਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਸ਼ੁਭ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਰਹੋਗੇ।



Pisces Horoscope (ਮੀਨ) ਦਿਲ ਦੀ ਕੋਮਲਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲਿਆਏਗੀ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਵੁਕ ਰਹੋਗੇ। ਸਿਹਤ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਦਿਨ ਮੱਧਮ ਰਹੇਗਾ। ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਛੂਤ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਗੁਜ਼ਰੇਗਾ।