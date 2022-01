ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: 74ਵੇਂ ਸੈਨਾ ਦਿਵਸ (army day 2022)ਮੌਕੇ ਥਲ ਸੈਨਾ ਮੁਖੀ ਜਨਰਲ ਮਨੋਜ ਮੁਕੁੰਦ ਨਰਵਾਣੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦੇਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਦਤ ਤੋਂ ਬੇਵੱਸ ਹੈ (Pakistan is helpless over its habit )। ਲਗਭਗ 300-400 ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਸਿਖਲਾਈ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਘੁਸਪੈਠ ਦਾ ਮੌਕਾ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਨ।

ਆਪਣੀ ਆਦਤ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬੇਵੱਸ: ਮੁਕੁੰਦ ਨਰਵਾਣੇ

ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਤੋਂ ਡਰੋਨ (drones from across the border)ਰਾਹੀਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ (weapon supply)ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਆਪਸੀ ਸਹਿਯੋਗ ਹੋਰ ਵਧਿਆ ਹੈ।

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਪੀਸਕੀਪਿੰਗ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੀ ਫੌਜ ਦੇ 5000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਵਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਥਲ ਸੈਨਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜਨਰਲ ਮਨੋਜ ਮੁਕੁੰਦ ਨਰਵਾਣੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਛਾਉਣੀ ਦੇ ਪਰੇਡ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿਖੇ ਸੈਨਾ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਪਰੇਡ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ।

