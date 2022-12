ਬਿਹਾਰ/ਜਮੁਈ: ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਜਮੁਈ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਮੁਈ (Police took the minor lover couple to Punjab) ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਟਾਊਨ ਥਾਣਾ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਭਗੌੜੇ ਇੱਕ ਨਾਬਾਲਗ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਦਰ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਲੜਕੇ ਅਤੇ ਲੜਕੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਇੱਕੋ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਦੋਵੇਂ ਇੱਕੋ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੋਹਾਂ 'ਚ ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਜਮੂਈ ਆ ਗਏ।

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ: ਪ੍ਰੇਮੀ ਦੀ ਮਾਸੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੜਕਾ-ਲੜਕੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਇੱਕੋ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਦੋਵੇਂ ਇੱਕੋ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੋਹਾਂ 'ਚ ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਜਮੂਈ ਆ ਗਏ। ਦੋਵੇਂ ਇੱਥੇ ਕਰੀਬ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ। ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਲੈ ਗਈ।

"ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੜਕੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੜਕੀ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਕਤ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਜਮੁਈ ਪਹੁੰਚੇ। ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਲੜਕੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੜਕੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਟਾਊਨ ਥਾਣਾ ਖੇਤਰ 'ਚ ਸਥਿਤ ਇਕ ਘਰ 'ਚੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਏ। ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਦੋਵੇਂ ਨਾਬਾਲਗ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲੈ ਗਈ। ਲਖਨ ਸਿੰਘ, ਐਸ.ਆਈ., ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ

ਲੜਕੀ ਦੇ ਪੱਖ ਨੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਮਾਮਲਾ: ਲੜਕੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਜਮੁਈ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਮੂਈ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ। ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲੜਕਾ ਅਤੇ ਲੜਕੀ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਇੱਕੋ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।

