ਪਟਨਾ: ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਲਦੀ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕੁਝ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਪਟਨਾ ਦੇ ਦਾਨਾਪੁਰ 'ਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਇਕ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲਾਵਾਰਿਸ ਸੜਕ 'ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਕਿਸਮਤ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸਨ। ਸੜਕ 'ਤੇ ਮਿਲੇ ਲਾਵਾਰਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਉਸ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਮਿਲ ਗਏ ਹਨ। ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਵੇਗਾ (The child will now go to America) ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਵਜੋਂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਅਮਰੀਕੀ ਜੋੜੇ ਨੇ ਗੋਦ ਲਿਆ ਪਟਨਾ ਦਾ ਬੱਚਾ:ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜੋੜੇ (A couple living in Washington) ਨੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੇ ਅਰਿਜੀਤ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਕਮਾਏ ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ, ਵਿਕਰਮ ਥਾਣਾ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਲਾਵਾਰਿਸ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸੁਰਾਗ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਬੱਚੇ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ: ਇੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਕਾਰਲਿਨ ਰਾਏ ਮਿਲਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਕੈਥਰੀਨ ਸੁਚਿਲਵਾਨ ਮਿਲਰ ਬੱਚੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਅਮਰੀਕੀ ਜੋੜੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਬੱਚੇ 'ਤੇ ਪਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦਾਨਾਪੁਰ ਉਪਮੰਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾਨਾਪੁਰ ਦੇ ਉਪਮੰਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਜੋੜੇ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ (Complete the necessary paperwork) ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਰਕਮ ਅਮਰੀਕੀ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਾਨਾਪੁਰ ਦੇ ਉਪ ਮੰਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪਟਨਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੂਨਿਟ (Patna District Child Protection Unit) ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਉਦੈ ਕੁਮਾਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਿਜੀਤ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਵੇਗਾ।