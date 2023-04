ਮੇਖ : ਅੱਜ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸਿੰਘ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਪੰਜਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭੜਕਾਊ ਸੁਭਾਅ ਅਤੇ ਜ਼ਿੱਦ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤੀ ਬਣੇ ਰਹੋਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਫਲ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਵਿਗੜਨ ਦੀ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਰਹੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਵਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਤਾਨ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਰਹੇਗੀ। ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕਰੋ। ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ।

ਬ੍ਰਿਸ਼ਚਕ

ਅੱਜ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸਿੰਘ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਚੌਥੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਰਹੋਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਹਰ ਕੰਮ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਰੂਚੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਰਹੇਗੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਲਾਕਾਰ ਅਤੇ ਖਿਡਾਰੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਜਾਇਦਾਦ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।



ਮਿਥੁਨ

ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਤੀਜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤਾਜ਼ਗੀ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਸਮਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੇਗੀ। ਕਾਰਜ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਲਝਣ ਵਿੱਚ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਕੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਦੋਸਤਾਂ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਚੰਗੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਕਿਸਮਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਜੀਵਨ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰਹੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰੇਗਾ।

ਕਰਕ

ਅੱਜ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸਿੰਘ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਡਰ ਰਹੇਗਾ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਮਤਭੇਦ ਜਾਂ ਅਣਬਣ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਹੰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਦੁਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਰੱਖੋ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਣਗੇ। ਖਰਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਰਹੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸਿੰਘ

ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਕੇ ਤਰੱਕੀ ਵੱਲ ਵਧੋਗੇ। ਸਨਮਾਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਹਮਲਾਵਰ ਵਿਵਹਾਰ ਅਤੇ ਬੋਲਚਾਲ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮਤਭੇਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਜਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੋਂ ਕੋਈ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਿਹਤ ਸਾਧਾਰਨ ਰਹੇਗੀ। ਵਿਆਹੁਤਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਮਿਠਾਸ ਰਹੇਗੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਜਲਦੀ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ ਦਿਨ ਆਮ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਫਲ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਕੰਨਿਆ

ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਰ੍ਹਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੇਚੈਨ ਰਹੋਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਹਉਮੈ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਰਮੀ ਤੁਹਾਡੇ ਰਵੱਈਏ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਅਚਾਨਕ ਗਲਤ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਆਹੁਤਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਮਤਭੇਦ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਰਹੇਗੀ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੀਰਜ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਜੇ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਮਾਂ ਚੁੱਪ ਰਹੋ।

ਤੁਲਾ

ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਗਿਆਰ੍ਹਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੁਭ ਫਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਿਸਮਤ ਹਰ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਵੇਗੀ। ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈ ਸਕੋਗੇ। ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਭਰੇ ਪਲ ਬਤੀਤ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਤੋਂ ਲਾਭ ਦੀ ਖਬਰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿਆਹ ਯੋਗ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੋਗੇ।

ਵਰਿਸ਼ਚਿਕ

ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਦਸਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕੋਗੇ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਰਹੇਗਾ। ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੋਵੇਗਾ। ਹਰ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਚੰਗੀ ਰਹੇਗੀ। ਸੰਤਾਨ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਚਿੰਤਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰਹੋਗੇ।

ਧਨੁ

ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਨੌਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਘੱਟ ਰਹੇਗਾ। ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਡਰ ਰਹੇਗਾ। ਔਲਾਦ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਸੋਚਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਫਲਤਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨਾਲ ਮੱਤਭੇਦ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਮਕਰ

ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਅੱਠਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ। ਔਖੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਭਾਅ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਮੱਤਭੇਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਚਾਨਕ ਪਰਵਾਸ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕਰੇਗਾ. ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵੱਲ ਨਾ ਵਧੋ। ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਿਹਤ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਅਚਾਨਕ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕੁੰਭ

ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਸੱਤਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਆਨੰਦ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧੇਗਾ। ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਜੋਸ਼ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਊਰਜਾਵਾਨ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ। ਕਿਸੇ ਪਿਆਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਅਤੇ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਪਲ ਬਤੀਤ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਮਾਨ-ਸਨਮਾਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਸੁਆਦੀ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੋਗੇ।

ਮੀਨ

ਅੱਜ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਲੀਓ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਛੇਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਮਨੋਬਲ ਅਤੇ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਰਹੇਗੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਗੁੱਸਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਵਿਵਹਾਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ 'ਤੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੋਗੇ। ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਅਧੂਰੇ ਕੰਮ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ।

