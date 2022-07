ਉੱਤਰਕਾਸ਼ੀ/ ਉੱਤਰਾਖੰਡ: ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦੇ ਮਲਟੀਪਰਪਜ਼ ਹੈਵੀ ਏਅਰਕ੍ਰਾਫਟ AN-32 (AN 32 successfully landed at Chinyalisaur airport in Uttarkashi) ਨੇ ਚਿਨਿਆਲੀਸੌਰ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਲੈਂਡਿੰਗ ਅਤੇ ਟੇਕਆਫ ਦਾ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਜਹਾਜ਼ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਗਵਾਲੀਅਰ ਏਅਰਬੇਸ ਤੋਂ ਚਿਨਿਆਲੀਸੌਰ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ (Chinyalisaur airport in Uttarkashi) ਤੋਂ ਰੁਟੀਨ ਅਭਿਆਸ ਲਈ ਆਇਆ ਹੈ।











ਚਿਨਿਆਲੀਸੌਰ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਚਾਰ ਟੀਮ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦੇ ਬਰੇਲੀ ਏਅਰਬੇਸ ਤੋਂ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਰਾਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਏਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਏਐਨ 32 ਗਵਾਲੀਅਰ ਏਅਰਬੇਸ ਤੋਂ ਉਤਰਿਆ। ਜਹਾਜ਼ ਨੇ ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਚੱਕਰ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਲੈਂਡਿੰਗ ਅਤੇ ਟੇਕਆਫ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਵਾਲੀਅਰ ਏਅਰਬੇਸ ਵਾਪਸ ਪਰਤਿਆ। ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਇਹ ਅਭਿਆਸ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ। ਸੰਪਰਕ ਟੀਮ ਚਿਨਿਆਲੀਸੌਰ ਵਿਖੇ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ।











ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦੇ ਭਾਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਅਤੇ ਆਗਰਾ ਤੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਲੈਂਡਿੰਗ ਅਤੇ ਟੇਕਆਫ ਅਭਿਆਸ ਲਈ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਰ ਗਵਾਲੀਅਰ ਏਅਰਬੇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਚੀਨ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨੇੜੇ ਚਿਨਿਆਲੀਸੌਰ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਅਨੁਕੂਲ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਚਿਨਿਆਲੀਸੌਰ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਏਅਰਬੇਸ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।









