ਬਾਰਾਬੰਕੀ: ਅਭਿਨੇਤਾ ਗੋਵਿੰਦਾ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਯੂਪੀ ਦੀ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ (Yogi Government of UP) ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕੀਤੀ।ਗੋਵਿੰਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ ਉਦਯੋਗ (Film industry in Uttar Pradesh) ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੋਵਿੰਦਾ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਨੇਚਰ ਪੌਲੀਪਲਾਸਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਫੇਦਾਬਾਦ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ।

ਅਭਿਨੇਤਾ ਗੋਵਿੰਦਾ ਨੇ ਬਾਰਾਬੰਕੀ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿਤਿਆਨਾਥ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕੀਤੀ

ਗੋਵਿੰਦਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿਤਿਆਨਾਥ (Chief Minister Yogi Adityanath) ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾਰੀਫ਼ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਰਾਬੰਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਪਲਾਂਟ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਆਸਪਾਸ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਿਹਾਰ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵਾਂਗ ਇੱਥੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਆਯਾਮ ਸਿਰਜ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:ਕਮਲ ਹਸਨ ਨੇ ਕਪਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਆ ਕੇ ਵਧਾਈ ਰੌਣਕ, ਕਾਮੇਡੀ ਕਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਇਹ ਇੱਕ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਸਾਕਾਰ ਹੋਣ ਵਰਗਾ

ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਸੁਰੇਕਾ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੀਤਾਪੁਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਵਰਮਾ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਿਸਰਿਖ ਅਸ਼ੋਕ ਰਾਵਤ, ਲਖਨਊ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੀਰਜ ਵੋਰਾ, ਵਿਧਾਇਕ ਮਹੋਲੀ ਸ਼ਸ਼ਾਂਕ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਉਦਯੋਗ ਅਯੁੱਧਿਆ ਅਤੇ ਦੇਵੀ ਪਾਟਨ ਮੰਡਲ ਹਰੀਸ਼ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ, ਲਖਨਊ ਮਹਾਂਨਗਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨੋਹਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:Mother's Day 2022: ਰੀਲ 'Moms' ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੂੜ੍ਹੀਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ