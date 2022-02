ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੁਰਾੜੀ ਦੇ ਕਾਸ਼ਿਕ ਐਨਕਲੇਵ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਗੁੱਥੀ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਲੜਕੀ ਦਾ ਕਤਲ ਉਸ ਦੇ ਹੀ ਸਹੇਲੀ ਦੇ ਪਤੀ ਅਮਨ ਸਿੰਘ ਬਿਸ਼ਟ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਕਤਲ ਦਾ ਜੋ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਉਸ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੋ ਗਈ। ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਪਤਨੀ ਦੀ ਸਹੇਲੀ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ 'ਤੇ ਉਸਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧ (Sex with dead body of woman in Delhi's Burari) ਬਣਾਏ।

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 19 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਮਨ ਦੀ ਪਤਨੀ ਕੌਸ਼ਿਕ ਐਨਕਲੇਵ ਸਥਿਤ ਘਰ ਆਈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਦੋਸਤ ਦੀ ਅੱਧਨੰਗੀ ਲਾਸ਼ (girl murdered in kaushik enclave of burari) ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਈ ਸੀ ਅਤੇ ਪਤੀ ਫਰਾਰ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਔਰਤ ਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਤਲਾਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ (Accused of murder of woman caught in Burari) ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨੇ ਕਤਲ ਅਤੇ ਫਿਰ ਲਾਸ਼ ਨਾਲ ਦੁਰਾਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ।

ਅਮਨ ਸਿੰਘ ਬਿਸ਼ਟ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਕੌਸ਼ਿਕ ਐਨਕਲੇਵ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਮਨ ਦੀ ਪਤਨੀ ਕੰਮ 'ਤੇ ਗਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਅਮਨ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਸਹੇਲੀ ਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਆਇਆ। ਅਮਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਲਈ ਸਾੜੀ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਉਸ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ 'ਤੇ ਅਮਨ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 24 ਸਾਲਾ ਲੜਕੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਨ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧੰ ਬਣਾਏ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ।

ਉੱਤਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡੀਸੀਪੀ ਸਾਗਰ ਸਿੰਘ ਕਲਸੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਜੈਪੁਰ ਤੋਂ ਅਮਨ ਸਿੰਘ ਬਿਸ਼ਟ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਅਮਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਹ ਵਿਆਹੁਤਾ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਸੈਕਸ ਪਾਵਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਸੇਵਨ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਵਸ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਪੀੜਤਾ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

