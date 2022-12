ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬੌਬੀ ਕਿੰਨਰ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਲਈਆਂ (Bobby Kinnear won the municipal elections) ਹਨ। ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ MCD ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। 38 ਸਾਲਾ ਬੌਬੀ ਕਿੰਨਰ 'ਹਿੰਦੂ ਯੁਵਾ ਸਮਾਜ ਏਕਤਾ ਅਵਾਮ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਕਮੇਟੀ' ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਇਕਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਹੈ। ਬੌਬੀ ਅੰਨਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਕਾਫੀ (Bobby Anna active during the movement) ਸਰਗਰਮ ਸੀ।

ਪਹਿਲਾ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ: ਬੌਬੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ (Bobby is the first transgender in Delhi politics) ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਿਆਸਤ ਰਾਹੀਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੌਬੀ ਕਿੰਨਰ ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਂ ਸੀਟ 'ਤੇ ਵਾਰਡ 43 ਸੁਲਤਾਨਪੁਰੀ-ਏ ਤੋਂ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਐਮਸੀਡੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਖੁਸਰੇ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਬੌਬੀ ਕਿੰਨਰ ਨੇ 2017 ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਵੀ ਚੋਣ ਲੜੀ ਸੀ।

ਬੌਬੀ ਕਿੰਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੁੱਦਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਫਾਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਵਾਰਡ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਵਾਂਗਾ। ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਧਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚੋਣ ਲੜਨ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪਰ ਜਨਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਚੋਣ ਲੜਾਂ। ਲੋਕ ਮਿਲ ਕੇ ਮੇਰੀ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗ ਮੇਰੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ।