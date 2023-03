ETV ਭਾਰਤ ਡੈਸਕ: ਇਸ ਰਾਸ਼ੀਫਲ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਾਂਗੇ ਕਿ ਅੱਜ ਕਿਹੜੀਆਂ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ। ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ 12 ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਦਿਨ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰਹੇਗਾ। ਸਾਥੀ ਦਾ ਸਾਥ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਹੱਥ ਕਿੱਥੇ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਆਓ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਰਾਸ਼ੀਫਲ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣੀਏ।

Aries horoscope (ਮੇਸ਼)

ਅੱਜ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਮੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਨ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਰਹੇਗਾ। ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ। ਕਾਰਜ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਨ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਮਾਹੌਲ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਰਹੇਗਾ। ਚੰਗੇ ਕੱਪੜੇ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਤੋਹਫੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਿਹਤ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਦਿਨ ਚੰਗਾ ਹੈ।

Taurus Horoscope (ਵ੍ਰਿਸ਼ਭ)

ਅੱਜ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਮੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਰ੍ਹਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧੋ। ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਖਰਾਬ ਸਿਹਤ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਉਦਾਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਮਤਭੇਦ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਦੋਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ। ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਉਚਿਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਮਹਿੰਗਾ ਰਹੇਗਾ। ਕਾਰਜ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

Gemini Horoscope (ਮਿਥੁਨ)

ਅੱਜ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਮੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਗਿਆਰ੍ਹਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਲਾਭ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਾਰਜ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਟੀਚਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਤੋਂ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸਮਾਚਾਰ ਮਿਲਣਗੇ। ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਿਲੇਗਾ। ਵਿਆਹ ਲਈ ਯੋਗ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮਰਦ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਚੰਗੇ ਭੋਜਨ ਦਾ ਯੋਗ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

Cancer horoscope (ਕਰਕ)

ਅੱਜ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਮੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਦਸਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਦਾਰੀ ਵਧੇਗੀ। ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡੋਗੇ। ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਨ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਾਤਾ ਦੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਰਹੇਗੀ। ਦੌਲਤ, ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਥਕਾਵਟ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰੋਗੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਲੋੜੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

Leo Horoscope (ਸਿੰਘ)

ਅੱਜ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਮੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਨੌਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਧਾਰਮਿਕ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਕੰਮ ਪ੍ਰਤੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਾਲਾ ਰਵੱਈਆ ਅੱਜ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਕੰਮ ਵੱਲ ਵਧੋ। ਗੁੱਸੇ 'ਤੇ ਸਬਰ ਰੱਖੋ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨੌਕਰੀਪੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੀਚਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ 'ਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਵੇਗੀ। ਸਿਹਤ ਮੱਧਮ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਧਿਆਨ ਲਗਾ ਕੇ ਬੇਲੋੜੇ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੋ।

Virgo horoscope (ਕੰਨਿਆ)

ਅੱਜ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਮੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਅੱਠਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਾਹਰ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹੇਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ। ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਰੱਖੋ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਾਸ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿੱਖੀ ਬਹਿਸ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਅਣਬਣ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪਾਣੀ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ। ਅੱਜ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ।

Libra Horoscope (ਤੁਲਾ)

ਅੱਜ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਮੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਸੱਤਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਨ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਰੋਮਾਂਸ ਲਈ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣੋਗੇ। ਦੋਸਤ ਅਤੇ ਸਨੇਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਭਰ ਦੇਣਗੇ। ਨਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਮਨ ਦੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਰਹੇਗੀ। ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਚੰਗਾ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਵਿਆਹੁਤਾ ਸੁਖ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਰਹੇਗੀ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੇ ਮਤਭੇਦ ਸੁਲਝਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

Scorpio Horoscope (ਵ੍ਰਿਸ਼ਚਿਕ)

ਅੱਜ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਮੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਛੇਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰੋਗੇ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਮਾਂ ਆਰਾਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਰਹੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੋਗੇ. ਸਹੀ ਖਰਚੇ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਤਣਾਅ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੋਗੇ। ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਖਰਚ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਨ ਰਹੇਗਾ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਸਿਹਤ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

Sagittarius Horoscope (ਧਨੁ)

ਅੱਜ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਮੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਪੰਜਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਯਾਤਰਾ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰੋ. ਕੰਮ ਸਫਲ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਮਾਂ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਰ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਪੇਟ ਸੰਬੰਧੀ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਰਹੇਗੀ। ਔਲਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਰਹੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਜ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੋਗੇ। ਰੋਮਾਂਸ ਅਤੇ ਧਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸਮਾਂ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਭੈਣ-ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਣ ਵਿੱਚ ਕਠੋਰਤਾ ਨਾ ਰੱਖੋ। ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਦਾ ਵੀ ਆਦਰ ਕਰੋ।

Capricorn Horoscope (ਮਕਰ)

ਅੱਜ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਮੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਚੌਥੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਮੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦ ਜਾਂ ਵਿਅਰਥ ਚਰਚਾ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਰਹੇਗੀ। ਅਸਫਲਤਾ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ. ਇਨਸੌਮਨੀਆ ਕਾਰਨ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਅੱਜ ਬਿਹਤਰ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਕਰੋ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਅਧਿਆਤਮਿਕਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇਵੇਗੀ।

Aquarius Horoscope (ਕੁੰਭ)

ਅੱਜ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਮੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਤੀਜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਤਨ ਅਤੇ ਮਨ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਰਹੋਗੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਤੋਂ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਬੱਦਲ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਧੇਗਾ। ਵੀਰਾਂ-ਭੈਣਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਨਵੇਂ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਬਤੀਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਛੋਟੀ ਯਾਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਰਹੋਗੇ। ਕਾਰਜ ਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਨਤੀਜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੋਗੇ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਪੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕਰਨਗੇ।

Pisces Horoscope (ਮੀਨ)

ਅੱਜ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਮੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਰਚ 'ਤੇ ਸੰਜਮ ਵਰਤਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਹੈ। ਗੁੱਸੇ ਅਤੇ ਜੀਭ 'ਤੇ ਸੰਜਮ ਰੱਖੋ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਰਹੇਗੀ। ਪੈਸੇ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਮੱਧਮ ਰਹੇਗੀ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਵਿਚਾਰ ਨਾ ਆਉਣ ਦਿਓ ਅਤੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਿੱਚ ਸੰਜਮ ਰੱਖੋ। ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਉੱਤੇ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। (This is an agency copy and has not been edited by ETV Bharat.)