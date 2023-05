ਅੱਜ ਦਾ ਪੰਚਾਂਗ : ਅੱਜ ਸ਼ੁਕਲ ਪੱਖ ਅਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੀ ਦਸ਼ਮੀ ਤਿਥੀ ਹੈ, ਜੋ ਦੁਪਹਿਰ 1.07 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕਾਦਸ਼ੀ ਤਿਥੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ੁਭ ਸਮਾਰੋਹ ਜਾਂ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਆਦਿ ਲਈ ਇਸ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਿਨ ਚੰਦਰਮਾ ਕੰਨਿਆ ਅਤੇ ਹਸਤ ਨਕਸ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਸਤ ਨਛੱਤਰ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਤੱਕ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਨਛੱਤਰ ਲਗਜ਼ਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣ, ਕੋਈ ਵੀ ਉਦਯੋਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ, ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਜਾਂ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ।ਰਾਹੁਕਾਲ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ 03.46 ਤੋਂ 5.30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰਹੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਮਿਆਦ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ।30 May 2023 panchang in Punjabi . Aaj da Panchang 30 May 2023 . Aaj da Rahukaal .

30 ਮਈ ਦਾ ਪੰਚਾਂਗ ਵਿਕਰਮ ਸੰਵਤ: 2080 ਮਹੀਨਾ: ਜਯਸਥਾ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਪੱਖ: ਸ਼ੁਕਲ ਪੱਖ ਦਿਨ: ਮੰਗਲਵਾਰ ਮਿਤੀ: ਦਸ਼ਮੀ ਸੀਜ਼ਨ: ਗਰਮੀਆਂ ਨਕਸ਼ਤਰ: ਹਸਤ ਨਛੱਤਰ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਤੱਕ ਰਹੇਗਾ ਦਿਸ਼ਾ ਪ੍ਰਾਂਗ: ਉੱਤਰੀ ਚੰਦਰਮਾ ਚਿੰਨ੍ਹ: ਲੀਓ ਸੂਰਜ ਚਿੰਨ੍ਹ: ਟੌਰਸ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨਾ: ਸਵੇਰੇ 5.24 ਵਜੇ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣ: ਸ਼ਾਮ 7.13 ਚੰਦਰਮਾ: 2.32 ਵਜੇ ਚੰਦਰਮਾ: 31 ਮਈ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 2.39 ਵਜੇ ਰਾਹੂਕਾਲ: 3.46 ਤੋਂ 5.30 ਤੱਕ ਯਮਗੁੰਡ: ਸਵੇਰੇ 8.51 ਤੋਂ 10.35 ਵਜੇ ਤੱਕ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੰਤਰ: ਮਨੋਜਵਮ ਮਰਤੁਲ੍ਯਵਗਮ, ਜਿਤੇਂਦਰਿਯ ਬੁੱਧੀਮਾਤ ਸੀਨੀਅਰ। ਵਾਤਾਤ੍ਮਜਂ ਵਾਨਰਾਯੁਤਾਮੁਖ੍ਯਮ੍, ਸ਼੍ਰੀਰਾਮਦੂਤ ਸ਼ਰਣਮ੍ ਪ੍ਰਪਦ੍ਯੇ ॥

ਪੰਚਾਂਗ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ: ਹਿੰਦੂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਪੰਚਾਂਗ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਗ੍ਰਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਾਗਮਾਂ, ਤਿਉਹਾਰਾਂ, ਗ੍ਰਹਿਣ, ਮੁਹੂਰਤਾਂ ਆਦਿ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਅਵਧੀ ਦੀ ਸਹੀ ਗਣਨਾ ਅੱਜ ਦੇ ਪੰਚਾਂਗ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਚਾਂਗ ਇੱਕ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜੋ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਚਾਂਗ ਪੰਜ ਭਾਗਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਚ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪੰਜ ਅਤੇ ਅੰਗ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗ, ਤਿਥੀ, ਵਾਰ, ਨਕਸ਼ਤਰ (ਤਾਰਾਮੰਡਲ), ਯੋਗ ਅਤੇ ਕਰਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਪੰਚਾਂਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।