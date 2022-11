ਨਾਸਿਕ : ਸਿਨੇਰ ਤਾਲੁਕਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਖ਼ਸ ਫੜੇ ਗਏ ਕੋਬਰਾ ਨਾਲ ਸਟੰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ( stunt with King Cobra turned out to be expensive) ਅਤੇ ਸੱਪ ਨੇ ਸ਼ਖ਼ਸ ਦੇ ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਲਿਆ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾਗੇਸ਼ ਭਲੇਰਾਓ ਇੱਕ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਫੜੇ ਗਏ ਸੱਪ ਨੂੰ ਸਿੰਨਰ ਕਾਲਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕ ਕੈਫੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਇਆ। ਕੈਫੇ ਦਾ ਮਾਲਕ ਉਸ ਦਾ ਦੋਸਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਨਾਗੇਸ਼ ਨੇ ਨਾਗ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਕੈਫੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਛੱਤ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਸ ਵਾਰ ਨਾਗੇਸ਼ ਨੇ ਸੱਪ ਨੂੰ ਚੁੰਮਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੱਪ ਨੇ ਬੁੱਲ੍ਹ ਨੂੰ (The snake bit the lip) ਕੱਟ ਲਿਆ। ਸੱਪ ਦੇ ਡੰਗਣ ਕਾਰਨ ਨਾਗੇਸ਼ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ।

ਬੁੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਡੰਗ: ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਬੁਲਾਈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਸਿਕ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ, ਪਰ ਨਾਗੇਸ਼ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਸੱਪ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰ ਫੈਲ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ (Death during treatment) ਹੋ ਗਈ। ਸੋਗਮਈ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਨਾਗੇਸ਼ ਦਾ ਸਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਨੌਜਵਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਨਲੇਵਾ ਸਟੰਟ: ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ, ਨੌਜਵਾਨ ਸੱਪਾਂ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਸੱਪਾਂ ਨਾਲ ਸੈਲਫੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਜਨੂੰਨ ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗਲਤ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਾਗੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਪਏ, ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਸੱਪਾਂ ਨਾਲ ਸੋਸ਼ਲ ਫੋਟੋਆਂ ਪੋਸਟ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ (Action against those who post photos) ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

