ਸੂਰਤ (ਗੁਜਰਾਤ): ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹੋਤਸਵ (Amrit Mahotsav of Freedom) ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ‘ਹਰ ਘਰ ਤਿਰੰਗਾ ਅਭਿਆਨ’ (Har Ghar Tiranga) ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਲਈ ਸੂਰਤ ਦੇ ਇੱਕ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਵੇਕਲਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਪਾਰੀ ਸਿਧਾਰਥ ਦੋਸ਼ੀ ਤਿਰੰਗੇ ਦੇ ਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਰੰਗੀ ਆਪਣੀ ਜੈਗੁਆਰ ਕਾਰ (Jaguar car painted in the colors of the tricolor) ਨਾਲ ਤਿਰੰਗੇ ਵੰਡਣਗੇ। ਉਹ ਇਸ ਕਾਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਤਿਰੰਗਾ ਵੰਡਣਗੇ।











ਸੂਰਤ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਕੱਪੜਾ ਉਦਯੋਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਿਧਾਰਥ ਦੋਸ਼ੀ ਤਿਰੰਗੇ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਘਰ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਤਿਰੰਗੇ ਦੇ ਰੰਗ 'ਚ ਰੰਗੀ ਕਾਰ ਦੇਖ ਸਕੇ। ਉਸਨੇ ਸੂਰਤ ਤੋਂ 1,150 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 'ਹਰ ਘਰ ਤਿਰੰਗਾ ਅਭਿਆਨ' ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਯਾਤਰਾ 'ਚ ਲਗਜ਼ਰੀ ਜੈਗੁਆਰ ਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੇ ਰੰਗ 'ਚ ਰੰਗੀ ਗਈ ਹੈ।













ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਾਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਦਿੱਖ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਕਾਰ 'ਹਰ ਘਰ ਤਿਰੰਗਾ' (har ghar tiranga) ਮੁਹਿੰਮ 'ਚ ਸੂਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਜੋੜੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਤਿਰੰਗੇ ਵੀ ਵੰਡੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਿਧਾਰਥ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹੋਤਸਵ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਲਈ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ।







ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਾਰ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫਿਲਮ ਲਗਾ ਕੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹੋਤਸਵ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਫਿਲਮ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸੂਰਤ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰਸਤੇ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਿਰੰਗਾ ਤੋਹਫੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕਾਰ 'ਚ ਕਰੀਬ 800 ਤਿਰੰਗੇ ਹੋਣਗੇ। ਮੇਰੀ ਕਾਰ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗੀ।

