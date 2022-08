ਸੁੰਦਰਨਗਰ/ਮੰਡੀ: ਉਪਮੰਡਲ ਗੋਹਰ ਦੀ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਕਸ਼ਾਨ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜਾਦੋਂ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ (landslide in Mandi) ਕਾਰਨ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪੰਚਾਇਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਖੇਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਢਿੱਗਾਂ ਡਿੱਗਣ ਕਾਰਨ ਘਰ ਸਮੇਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 7 ਲੋਕ ਮਲਬੇ ਹੇਠ (7 member of family buried in Mandi) ਦੱਬ ਗਏ। ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਯੈਲੋ ਅਲਰਟ (Yellow alert in Himachal) ਕਾਰਨ ਮੰਡੀ 'ਚ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ।

ਹਰ ਕੋਈ ਡੂੰਘੀ ਨੀਂਦ 'ਚ ਸੀ: ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਖੇਮ ਸਿੰਘ ਦੇ 2 ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਮਕਾਨ 'ਚ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਗੂੜ੍ਹੀ ਨੀਂਦ 'ਚ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੇਰ ਰਾਤ ਪਹਾੜੀ ਡਿੱਗਣ ਕਾਰਨ ਇੱਕੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 7 ਲੋਕ ਦੱਬ ਗਏ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿੰਡ ਕਾਸ਼ਨ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਮੁਖੀ ਖੇਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੱਕੇ ਮਕਾਨ ’ਤੇ ਮਕਾਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਮਲਬਾ ਡਿੱਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਦੱਬ ਗਏ।

ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਕਾਰਨ ਇੱਕੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 7 ਲੋਕ ਦੱਬੇ

ਲੋਕ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ: ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਪਿੰਡ ਸਮੇਤ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਚਾਅ ਟੀਮ ਅਜੇ ਪਹੁੰਚੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਬ ਡਵੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਢਿੱਗਾਂ ਡਿੱਗਣ ਕਾਰਨ ਕਈ ਸੜਕਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੋਹਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸੜਕ ਜਾਮ ਕਾਰਨ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਜੇਸੀਬੀ ਮਸ਼ੀਨ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ।

ਬਚਾਅ ਟੀਮ ਨੂੰ ਪੁੱਜਣ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ: ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐਸਡੀਐਮ ਗੋਹਰ ਰਮਨ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਚਾਅ ਟੀਮ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਪੁੱਜਣ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਟੀਮ ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ ਤੋਂ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਰਸਤਾ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਘਟਨਾ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਪੁੱਜਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਮਲਬੇ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅੱਜ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਯੈਲੋ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਮੰਡੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਅੱਜ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 25 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮ ਖ਼ਰਾਬ ਰਹੇਗਾ।

