ਆਗਰਾ: ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਗਰਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੰਟੀਨ ਦੀ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਵਾਲੀ ਛੱਤ (7 people buried under rubble) ਡਿੱਗਣ ਕਾਰਨ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਹਾਦਸੇ 'ਚ 7 ਲੋਕ ਮਲਬੇ ਹੇਠਾਂ ਦੱਬ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 3 ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਐਸਐਨ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ (roof of dilapidated canteen collapses in agra UP) ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।







ਕੰਟੀਨ ਦੀ ਛੱਤ ਹੇਠਾਂ ਦਬੇ ਸ਼ਰਾਬੀ: ਥਾਣਾ ਸਿਕੰਦਰਾ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 12 ਦੀ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਟੈਂਕੀ ਕੋਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਕੰਟੀਨ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਲੋਕ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਲਈ ਬੈਠਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਰਾਤ ਕਰੀਬ 10 ਵਜੇ ਕੰਟੀਨ ਦੀ ਛੱਤ ਡਿੱਗ ਗਈ। ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮੱਚ ਗਈ। ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ (accident cases in Agra) ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ।









ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਮਲਬਾ ਚੁੱਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਚਸ਼ਮਦੀਦਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੰਟੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਪਰ, ਏਐਸਪੀ ਹਰੀਪਰਵਤ ਸਤਿਆਨਾਰਾਇਣ ਅਨੁਸਾਰ ਮਲਬਾ ਹਟਾ ਕੇ 7 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 3 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਕੀ 4 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਐੱਸ.ਐੱਨ. ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।





ਖਸਤਾਹਾਲ ਇਮਾਰਤ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕੰਟੀਨ: ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਟੀਨ ਇਕ ਖੰਡਰ ਇਮਾਰਤ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਵੇਰੇ ਪਏ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਛੱਤ ਖਸਤਾ ਹੋ ਗਈ। ਖ਼ਤਰੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਕੇ ਵੀ ਕੰਟੀਨ ਸੰਚਾਲਕ ਨੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ (roof of dilapidated canteen collapses in agra UP) ਜਿਸ ਵਿੱਚ 7 ​​ਲੋਕ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਮਲਬੇ ਹੇਠਾਂ ਦੱਬੇ 3 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।





