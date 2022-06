ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਏਅਰਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (A. A. I.) ਨੇ ਜੂਨੀਅਰ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ (Air traffic control) ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਔਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਹਨ। ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵਿੰਡੋ 15 ਜੂਨ ਨੂੰ ਖੁੱਲੇਗੀ ਅਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 14 ਜੁਲਾਈ ਹੈ। ਔਨਲਾਈਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਢੰਗ ਰਾਹੀਂ ਕੋਈ ਅਰਜ਼ੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ, AAI ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ www.aai.aero 'ਤੇ ਜਾਓ। ਇਸਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ। 60% ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭੌਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਗਣਿਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਸਮਾਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਵਿਗਿਆਨ (B.Sc.) ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜਾਂ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਬੈਚਲਰ ਡਿਗਰੀ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ।

ਪੋਸਟ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਕੋਲ 10+2 ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਲਿਖਤੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮੁਹਾਰਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ (Candidate should have passed 10th or 12th class as English subject)।

ਪੋਸਟ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਸੀਮਾ 14 ਜੁਲਾਈ, 2022 ਨੂੰ 27 ਸਾਲ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਖਵੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਹੈ। ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਕੁੱਲ 400 ਅਸਾਮੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 163 ਅਣਰਿਜ਼ਰਵਡ, 40 EWS, 108 OBC, 59 SC, 30 ST ਅਤੇ 4 PWD ਸੀਟਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। AAI ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੂਨੀਅਰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ CTC ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ (ਲਗਭਗ) ਹੋਵੇਗਾ। ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਔਨਲਾਈਨ ਇਮਤਿਹਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਸਦੀਕ, ਵੌਇਸ ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਬੈਕਗ੍ਰਾਊਂਡ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗੀ।

