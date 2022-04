ਬੇਵਰ (ਅਜਮੇਰ): ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੌਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਬੇਵਰ ਦੇ ਮਦਰ ਚਾਈਲਡ ਵਿੰਗ ਦੇ ਨਿਓਨੇਟਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਕੇਅਰ ਯੂਨਿਟ ਵਿੱਚ ਸੋਮਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ। ਇੱਥੇ ਵਾਰਮਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਦੋ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੜਨ ਕਾਰਨ (2 newborns died) ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵਾਰਮਰ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮ ਹੋਣਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਸੀਐਮਐਚਓ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਰੇ ਗਏ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਉਮਰ 11 ਸਾਲ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦੀ ਉਮਰ 4 ਦਿਨ ਸੀ। ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਟੀਮ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰੇਗੀ।

ਕੀ ਹੈ ਘਟਨਾ : ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਵਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੌਰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਮਦਰ ਚਾਈਲਡ ਵਿੰਗ ਦੇ ਐਨ.ਆਈ.ਸੀ.ਯੂ ਵਿੱਚ ਵਾਰਮਰ ਦਾ ਸੈਂਸਰ ਫੱਟਣ ਕਾਰਨ ਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੋ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸੋਮਵਾਰ ਰਾਤ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਚਲੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਨਰੇਟਰ ਚਾਲੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਵਾਰਮਰ ਨੰਬਰ 11 'ਤੇ ਆਟੋ ਸੈਂਸਰ ਅਚਾਨਕ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਵਧ ਗਿਆ।

ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਬੱਚੇ ਝੁਲਸ ਗਏ। ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਟਾਫ਼ ਨੇ ਓਵਰਹੀਟ ਹੋਏ ਵਾਰਮਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਦੋਵਾਂ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਦੋ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਉਜੜੀਆਂ : ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਦੋ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਖੋਹ ਲਈਆਂ। ਬਗਤਾ ਦੇ ਬਦੀਆ ਵਾਸੀ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 7 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬੇਟੀ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। 7 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਨਵਜੰਮਿਆਂ ਬੱਚਾ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀ। ਸੋਮਵਾਰ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਨਵਜੰਮੀ ਬੱਚੀ ਠੀਕ ਸੀ। ਪਰ ਅਚਾਨਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸਟਾਫ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੱਚੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖਰਵਾ ਦੇ ਰਾਮਪੁਰਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਤਕਲੀਫ਼ ਦੱਸਦਿਆਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਵਾਇਆ। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਿਹਤ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਨੇ ਦੁੱਧ ਪੀਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਅਚਾਨਕ ਮੌਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਸੁਣ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੁਖੀ ਹੈ।

ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਤ : ਸੋਮਵਾਰ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਵਾਪਰੇ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਹਿਮੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਘਟਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਿਆਂ ਹੀ ਵਾਰਡ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਪਣੇ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚੇ (New Born Died in Overheat Warmer at Beawer) ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਰਡ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗੁੱਸਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਲਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

CMO ਨੇ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ : ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੀਫ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫ਼ਸਰ ਡਾ. ਕੇ.ਕੇ.ਸੋਨੀ ਨੇ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਮੰਦਭਾਗਾ ਦੱਸਿਆ। ਸੋਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਘਟਨਾ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਓਵਰਹੀਟਿੰਗ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ. ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਕਾਰਨ ਵਾਰਮਰ ਦਾ ਸੈਂਸਰ ਉੱਡ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਚਾਨਕ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਸਡੀਐਮ ਰਾਹੁਲ ਜੈਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਟਾਫ਼ ਨੇ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ।

ਡੇਢ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਘਟਨਾ : ਬੀਵਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੌਰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਮਹਿਲਾ ਵਿੰਗ ਵਿੱਚ ਡੇਢ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੂਜੀ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 13 ਮਾਰਚ 2021 ਨੂੰ ਵੀ ਤਕਨੀਕੀ ਨੁਕਸ ਕਾਰਨ ਵਾਰਡ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ 16 ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸੇ ਸਾਲ, ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ, 14 ਮਾਰਚ 2021 ਨੂੰ, ਲੇਬਰ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਲਾਈਨ ਵਾਲਵ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

