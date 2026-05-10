ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਜੋਸਫ਼ ਵਿਜੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ, ਚੇਨਈ ਤੋਂ LIVE - VIJAY SWEARING IN CEREMONY

ਟੀਵੀਕੇ ਵਿਜੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ (IANS)

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : May 10, 2026 at 10:25 AM IST

Updated : May 10, 2026 at 10:54 AM IST

ਅੱਜ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਗਠਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਗਤੀਰੋਧ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਜੋਸਫ਼ ਵਿਜੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਜੇ ਚੇਨਈ ਦੇ ਨਹਿਰੂ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਜਪਾਲ ਰਾਜੇਂਦਰ ਆਰ. ਲੇਕਰ ਵਿਜੇ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਟੀਵੀਕੇ ਨੇ ਵਿਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵਿਜੇ ਦੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਸਸਪੈਂਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵੀਸੀਕੇ ਨੇ ਟੀਵੀਕੇ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ, ਆਈਐਮਯੂਐਲ ਨੇ ਵੀ ਵਿਜੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਐਲਾਨਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ, ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਵੀਸੀਕੇ ਅਤੇ ਆਈਐਮਯੂਐਲ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ, ਟੀਵੀਕੇ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 120 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਵਿਜੇ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਵਿਜੇ ਨੂੰ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ। 70 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਡੀਐਮਕੇ, ਗੈਰ-ਏਆਈਏਡੀਐਮਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ।

 

