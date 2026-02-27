ETV Bharat / Videos

ਰਾਜਗੜ੍ਹ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ‘ਤੇ ਚੱਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ, ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ - GUNSHOTS FIRED IN GHANAUR

ਰਾਜਗੜ੍ਹ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ‘ਤੇ ਚੱਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ (Etv Bharat)

Published : February 27, 2026 at 7:22 PM IST

ਘਨੌਰ/ਪਟਿਆਲਾ: ਘਨੌਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪਿੰਡ ਰਾਜਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੜਕੰਪ ਮਚ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ‘ਤੇ ਸਵਾਰ ਤਿੰਨ ਅਣਪਛਾਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ‘ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ।ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਾਰਸ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਲਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਅਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ

ਘਨੌਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ
LABORER FIRED AT IN GHANAUR
ਘਨੌਰ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ
BULLETS FIRED AT THE WORKER
GUNSHOTS FIRED IN GHANAUR

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

