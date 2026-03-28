ਸਾਬਕਾ ਕੌਂਸਲਰ ਨੇ ਡਾਕੂ ਬਣ ਕੇ ਲੁੱਟਿਆ ਸਿਲੰਡਰ, ਰੋਸ ਦੇ ਅਨੋਖੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਨੇ ਲੋਕ ਕੀਤੇ ਹੈਰਾਨ - LPG GAS CYLINDER SHORTAGE
Published : March 28, 2026 at 4:32 PM IST
ਬਠਿੰਡਾ: ਈਰਾਨ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਐਲਪੀਜੀ ਗੈਸ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਕੌਂਸਲਰ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਨੋਖਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡਾਕੂ ਬਣ ਕੇ ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਤੋਂ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਲੁੱਟੇ ਗਏ। ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਲੇ 'ਤੇ ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਧੂਏ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ। ਇਸੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਡਾਕੂ ਬਣ ਕੇ ਸਿਲੰਡਰ ਲੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ 11 ਸਿਲੰਡਰ ਲੁੱਟ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਪਕਵਾਨ ਪਕਾਉਣਗੇ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਐਲਪੀਜੀ ਗੈਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਆ ਦਿੱਕਤਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਇਸ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਚਲਦੇ ਅੱਜ ਡਾਕੂ ਦਾ ਭੇਸ ਧਾਰ ਕੇ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਲੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਖਾਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਸਕਣ।
ਬਠਿੰਡਾ: ਈਰਾਨ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਐਲਪੀਜੀ ਗੈਸ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਕੌਂਸਲਰ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਨੋਖਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡਾਕੂ ਬਣ ਕੇ ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਤੋਂ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਲੁੱਟੇ ਗਏ। ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਲੇ 'ਤੇ ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਧੂਏ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ। ਇਸੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਡਾਕੂ ਬਣ ਕੇ ਸਿਲੰਡਰ ਲੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ 11 ਸਿਲੰਡਰ ਲੁੱਟ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਪਕਵਾਨ ਪਕਾਉਣਗੇ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਐਲਪੀਜੀ ਗੈਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਆ ਦਿੱਕਤਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਇਸ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਚਲਦੇ ਅੱਜ ਡਾਕੂ ਦਾ ਭੇਸ ਧਾਰ ਕੇ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਲੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਖਾਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਸਕਣ।