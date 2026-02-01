ETV Bharat / Videos

Union Budget 2026 LIVE: ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਬਜਟ - UNION BUDGET 2026

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2026-27 (ETV Bharat)

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : February 1, 2026 at 11:03 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ 2026-27 ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੁਤੰਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 15ਵਾਂ ਬਜਟ ਅਤੇ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਨੌਵਾਂ ਬਜਟ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਇਹ ਉਪਲਬਧੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 27 ਦਾ ਬਜਟ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਵਧੀ ਹੋਈ ਜਟਿਲਤਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਘਰੇਲੂ ਮੰਗ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸਥਿਤੀ ਅਜੇ ਵੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ 2026-27 ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੁਤੰਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 15ਵਾਂ ਬਜਟ ਅਤੇ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਨੌਵਾਂ ਬਜਟ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਇਹ ਉਪਲਬਧੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 27 ਦਾ ਬਜਟ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਵਧੀ ਹੋਈ ਜਟਿਲਤਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਘਰੇਲੂ ਮੰਗ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸਥਿਤੀ ਅਜੇ ਵੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ।

For All Latest Updates

TAGGED:

BUDGET 2026 LIVE
FINANCE MINISTER NIRMALA SITHARAMAN
ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ
ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2026
UNION BUDGET 2026

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Punjabi Team

...view details

ਸੰਬੰਧਤ ਲੇਖ

republic day live

LIVE: 77ਵਾਂ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ: ਕਰਤੱਵਯ ਪੱਥ ਤੋਂ ਦੇਖੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰੰਗ, ਸ਼ਾਨ-ਤਾਕਤ ਦੀਆਂ ਝਲਕੀਆਂ

January 26, 2026 at 10:07 AM IST
punjab vidhan sabha session at sri anandpur sahib Live

Sri Guru Tegh Bahadur Sahib 350th Martyrdom: ਦੋਖੇ, ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ

November 24, 2025 at 1:27 PM IST
RAMOJI EXCELLENCE AWARDS 2025

ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਤੋਂ ਰਾਮੋਜੀ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਅਵਾਰਡ 2025 ਸਮਾਗਮ

November 16, 2025 at 7:08 PM IST
RCB Victory Parade Live

IPL 2025: RCB ਚੈਂਪੀਅਨਜ਼ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਵਾਗਤ, ਵੇਖੋ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ

June 4, 2025 at 5:42 PM IST

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.