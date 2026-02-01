Union Budget 2026 LIVE: ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਬਜਟ - UNION BUDGET 2026
Published : February 1, 2026 at 11:03 AM IST
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ 2026-27 ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੁਤੰਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 15ਵਾਂ ਬਜਟ ਅਤੇ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਨੌਵਾਂ ਬਜਟ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਇਹ ਉਪਲਬਧੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 27 ਦਾ ਬਜਟ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਵਧੀ ਹੋਈ ਜਟਿਲਤਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਘਰੇਲੂ ਮੰਗ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸਥਿਤੀ ਅਜੇ ਵੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ।
