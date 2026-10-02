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174 ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਕੈਪਟਨ ਸਮਿਤ ਦੀ ਟਰੰਪ-ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਤਾਰੀਫ, ਕਿਹਾ- 'ਫਲਾਈ-ਦੁਬਈ' ਫਲਾਇਟ ਦਾ ਹੀਰੋ

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174 ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਕੈਪਟਨ ਸਮਿਤ ਦੀ ਟਰੰਪ-ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਤਾਰੀਫ (Etv Bharat)

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : October 2, 2026 at 4:54 PM IST

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ਫਲਾਈਦੁਬਈ (Flydubai) ਦੀ ਉਡਾਣ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਭਾਰਤੀ ਪਾਇਲਟ ਕੈਪਟਨ ਸਮਿਤ ਮੱਛਰ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਬੇਮਿਸਾਲ ਬਹਾਦਰੀ ਦਿਖਾਈ, ਜਿਸ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਲਾਘਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ 174 ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਮਿਤ ਮੱਛਰ ਨੂੰ ਫਲਾਈਦੁਬਈ ਉਡਾਣ ਦਾ ਹੀਰੋ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨਾਲ ਫਲਾਈਦੁਬਈ ਦੀ ਉਡਾਣ FZ1073 'ਤੇ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਭਾਰਤੀ ਪਾਇਲਟ ਕੈਪਟਨ ਸਮਿਤ ਮੱਛਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿ-ਪਾਇਲਟ ਨੇ ਚਾਕੂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਜਿਹਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਹਿ-ਪਾਇਲਟ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਪਾਗਲ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਪਾਇਲਟ 'ਤੇ ਚਾਕੂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਾਇਲਟ ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਹੀਰੋ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰੇ ਅਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਰਹੇ।" ਟਰੰਪ ਨੇ ਉਸ ਯਾਤਰੀ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਨੇ ਹਮਲਾਵਰ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ।

ਫਲਾਈਦੁਬਈ (Flydubai) ਦੀ ਉਡਾਣ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਭਾਰਤੀ ਪਾਇਲਟ ਕੈਪਟਨ ਸਮਿਤ ਮੱਛਰ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਬੇਮਿਸਾਲ ਬਹਾਦਰੀ ਦਿਖਾਈ, ਜਿਸ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਲਾਘਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ 174 ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਮਿਤ ਮੱਛਰ ਨੂੰ ਫਲਾਈਦੁਬਈ ਉਡਾਣ ਦਾ ਹੀਰੋ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨਾਲ ਫਲਾਈਦੁਬਈ ਦੀ ਉਡਾਣ FZ1073 'ਤੇ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਭਾਰਤੀ ਪਾਇਲਟ ਕੈਪਟਨ ਸਮਿਤ ਮੱਛਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿ-ਪਾਇਲਟ ਨੇ ਚਾਕੂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਜਿਹਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਹਿ-ਪਾਇਲਟ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਪਾਗਲ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਪਾਇਲਟ 'ਤੇ ਚਾਕੂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਾਇਲਟ ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਹੀਰੋ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰੇ ਅਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਰਹੇ।" ਟਰੰਪ ਨੇ ਉਸ ਯਾਤਰੀ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਨੇ ਹਮਲਾਵਰ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ।

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TAGGED:

BENZAMIN NETANYAHU
DONALD TRUMP
TRUMP PRAISED INDIAN CAPTAIN SMIT
FLYDUBAI FLIGHT
CAPTAIN SMIT MACHCHAR

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