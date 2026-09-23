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ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਨਸੀਬ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਸੱਖ਼ਣਾ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 5 ਬੱਚੇ ਬਣਨਗੇ ਡਾਕਟਰ!

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ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਨਸੀਬ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਸੱਖ਼ਣਾ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 5 ਬੱਚੇ ਬਣਨਗੇ ਡਾਕਟਰ! (ETV Bharat)

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : September 23, 2026 at 1:44 PM IST

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ਓਡੀਸ਼ਾ ਦੇ ਕੰਧਮਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਡੂੰਘੀ ਭਾਵੁਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾਦਾਇਕ ਕਹਾਣੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਦਰਿੰਗਬਾੜੀ ਬਲਾਕ ਦੇ ਸੀਕਾਬਾੜੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇੱਕ ਆਦਿਵਾਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬੀ ਕਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੌਂਸਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਪਿਤਾ ਬਰਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਦੂਜੀ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮਾਂ ਅਨੁਸੂਈਆ ਕਦੇ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਫਿਰ ਵੀ ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 5 ਬੱਚੇ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ, ਬਿਭੀਸ਼ਣ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਨੇ ਕੋਰਾਪੁਟ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਲਕਸ਼ਮਣ ਨਾਇਕ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਐਮਬੀਬੀਐਸ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਭੈਣ, ਮੋਨਾਲੀਸਾ, ਐਮਬੀਬੀਐਸ ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ 3 ਹੋਰ ਛੋਟੀਆਂ ਧੀਆਂ - ਏਸਾਰੀਆ, ਸੁਨੇਮੀ ਅਤੇ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ - ਨੇ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ NEET ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਓਡੀਸ਼ਾ ਦੇ ਕੰਧਮਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਡੂੰਘੀ ਭਾਵੁਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾਦਾਇਕ ਕਹਾਣੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਦਰਿੰਗਬਾੜੀ ਬਲਾਕ ਦੇ ਸੀਕਾਬਾੜੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇੱਕ ਆਦਿਵਾਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬੀ ਕਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੌਂਸਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਪਿਤਾ ਬਰਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਦੂਜੀ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮਾਂ ਅਨੁਸੂਈਆ ਕਦੇ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਫਿਰ ਵੀ ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 5 ਬੱਚੇ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ, ਬਿਭੀਸ਼ਣ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਨੇ ਕੋਰਾਪੁਟ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਲਕਸ਼ਮਣ ਨਾਇਕ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਐਮਬੀਬੀਐਸ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਭੈਣ, ਮੋਨਾਲੀਸਾ, ਐਮਬੀਬੀਐਸ ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ 3 ਹੋਰ ਛੋਟੀਆਂ ਧੀਆਂ - ਏਸਾਰੀਆ, ਸੁਨੇਮੀ ਅਤੇ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ - ਨੇ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ NEET ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

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TAGGED:

TRIBAL CHILDREN SUCCESS STORY
TRIBAL 5 CHILDREN CRACK NEET
NEET SUCCESS STORY
NEET ਪ੍ਰੀਖਿਆ
ODISHA TRIBAL FAMILY

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