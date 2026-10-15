ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ 'ਚ ਵੀ ਵਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ ਬੰਦ ਦਾ ਅਸਰ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਰਾਹ ਬੰਦ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ ਲਾਏ ਨਾਅਰੇ

ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ 'ਚ ਵੀ ਵਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ ਬੰਦ ਦਾ ਅਸਰ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਰਾਹ ਬੰਦ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ ਲਾਏ ਨਾਅਰੇ
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Published : October 15, 2026 at 4:13 PM IST
ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ (ਮੋਹਾਲੀ): ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਕੁੰਨ ਪਰਵਿੰਦਰ ਝੋਟਾ ਕਤਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਅੱਜ (15 ਅਕਤੂਬਰ) ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੜਤਾਲ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਬੰਦ ਦਾ ਅਸਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਮੋਹਾਲੀ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਵਿੰਦਰ ਝੋਟਾ ਅਮਰ ਰਹੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਕ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਬੈਨਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪਣੀ ਭੜਾਸ ਕੱਢੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਐਂਬੁਲੈਂਸ ਅਤੇ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਪਰ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਨਸ਼ੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਸੌਦਾਗਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ (ਮੋਹਾਲੀ): ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਕੁੰਨ ਪਰਵਿੰਦਰ ਝੋਟਾ ਕਤਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਅੱਜ (15 ਅਕਤੂਬਰ) ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੜਤਾਲ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਬੰਦ ਦਾ ਅਸਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਮੋਹਾਲੀ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਵਿੰਦਰ ਝੋਟਾ ਅਮਰ ਰਹੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਕ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਬੈਨਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪਣੀ ਭੜਾਸ ਕੱਢੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਐਂਬੁਲੈਂਸ ਅਤੇ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਪਰ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਨਸ਼ੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਸੌਦਾਗਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।