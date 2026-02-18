ETV Bharat / Videos

ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗੇ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲ਼ੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਤਾਇਆ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ - BATHINDA FARMER PROTEST

ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗੇ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲ਼ੇ (ETV BHARAT)

Published : February 18, 2026 at 7:30 PM IST

ਬਠਿੰਡਾ: ਜੇਲ੍ਹ ਬੰਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁਡਵਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਡੀਸੀ ਦਫਤਰ ਦੇ ਘਿਰਾਓ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲ਼ੇ ਦਾਗੇ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਇਹ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲ਼ੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੀ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਰਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੋਲ਼ੇ ਵੱਜਣ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।  

ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਗੋਲ਼ੇ
ਘਰ ਵਿੱਚ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਗੋਲ਼ੇ
FARMER PROTEST BATHINDA
TEAR GAS SHELLS
BATHINDA FARMER PROTEST

ETV Bharat Punjabi Team

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

