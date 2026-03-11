"ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਰਵੱਈਏ 'ਚ ਹੰਕਾਰ", ਔਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ’ਤੇ ਭੜਕੇ ਵਿਧਾਇਕ ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ - AAP MLA BALJINDER KAUR
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : March 11, 2026 at 2:28 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ): ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕਾ ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਤਿੱਖਾ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਮੀਰੀ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਉੱਤੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣੀ ਹੀ ਪਵੇਗੀ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਉੱਤੇ ਵੀ ਮੁਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਬਿਤ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਹੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਲੰਘੇ ਕੱਲ੍ਹ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਿੰਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਖਹਿਰਾ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ, ਪਰ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਸਦਨ ਤੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੁੱਝ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇਗੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ, ਵਿਧਾਇਕਾ ਨੇ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਮੁਆਫੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ ਜਾਂ ਸਪੀਕਰ ਸਾਬ੍ਹ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਖਹਿਰਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।"
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ): ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕਾ ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਤਿੱਖਾ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਮੀਰੀ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਉੱਤੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣੀ ਹੀ ਪਵੇਗੀ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਉੱਤੇ ਵੀ ਮੁਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਬਿਤ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਹੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਲੰਘੇ ਕੱਲ੍ਹ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਿੰਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਖਹਿਰਾ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ, ਪਰ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਸਦਨ ਤੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੁੱਝ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇਗੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ, ਵਿਧਾਇਕਾ ਨੇ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਮੁਆਫੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ ਜਾਂ ਸਪੀਕਰ ਸਾਬ੍ਹ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਖਹਿਰਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।"